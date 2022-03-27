مران الزمالك - مشاركة شيكابالا وأيمن حفني.. والونش يتابع التدريبات

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني في مران الزمالك اليوم الأحد.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي أن الثنائي أنهى برنامجه التأهيلي ليشارك بصفة طبيعية في المران.

وعانى شيكابالا من شد في عضلة السمانة.

وتواجد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مقر القلعة البيضاء اليوم الأحد ولم يشارك في التدريب الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق وأمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك على عقد جلسة مع اللاعب على هامش التدريب أشاد خلالها الثنائي بمستوى "الونش" مع المنتخب في مباراة السنغال في ذهاب الدور الحاسم بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

ويغيب المدافع الدولي عن منتخب مصر في لقاء العودة أمام السنغال للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وعقد جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق جلسة مع اللاعبين بحضور جهازه المعاون.

وحرص البرتغالي على تحفيز اللاعبين وتوجيههم.

وخصص الجهاز الفني تدريبات بدنية تحت قيادة فيليب سوزا مخطط الأحمال بهدف رفع اللياقة البدنية.

واستأنف الفريق مرانه بعد راحة يومين استعدادا لمواجهة ضيفه ساجرادا إسبرانسا الأنجولي يوم الجمعة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وغاب عن المران لاعبون دوليون انضموا لمنتخبي مصر وتونس للمشاركة في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس ى العالم.