تذاكر لقاء الجزائر والكاميرون تصل لأسعار خيالية في السوق السوداء

الأحد، 27 مارس 2022 - 16:54

كتب : FilGoal

جماهير الجزائر في مباراة كوت ديفوار

أثير الكثير من الجدل في الجزائر حول تذاكر لقاء الكاميرون في إياب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أتاح إمكانية حصول كل مشجع على 3 تذاكر، مع تحديد سعر التذكرة بقيمة 500 دينار جزائري.

وأفاد تقرير جريدة النهار الجزائرية أن الحصول على تذكرة دخول لمباراة الكاميرون أصبح صعبا للغاية في ظل دخول السوق السوداء.

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فهناك الكثير ممن عرض التذاكر للبيع عبر مواقع الانترنت بعد شراءها بكميات كبيرة.

التذاكر التي كان سعرها 500 دينار جزائري (65 جنيها مصريا) تباع الآن بسعر 5000 دينار (650 جنيها مصريا)، ووصل سعرها في بعض الأحيان إلى 10000 دينار (1300 جنيه مصري)، حسب التقرير.

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ونشرت جريدة الشروق الجزائرية مقطع مصور للجماهير الغفيرة التي تحاول الحصول على تذاكر اللقاء منذ صباح يوم الأحد.

فقد احتشد الجهور الجزائري منذ الساعات الاولى بمحيط ملعب تشاكر في طوابير طويلة، من أجل الحصول على تذاكر هذا اللقاء المرتقب.

وتجري المباراة على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مساء الثلاثاء.

وانتصر منتخب الجزائرعلى الكاميرون بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب بملعب جابوما يوم الجمعة.

ويتنافس المنتخبان على مقعد في مونديال قطر.

بينما المقاعد الأربعة الأخرى المخصصة لقارة إفريقيا تتنافس عليها مصر أمام السنغال، غانا أمام نيجيريا، تونس أمام مالي، والمغرب أمام الكونغو الديمقراطية.

وتجري كل مباريات الإياب يوم الثلاثاء.

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