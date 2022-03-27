تقارير: برشلونة أتم اتفاقه مع رافينيا لضمه في الموسم المقبل

الأحد، 27 مارس 2022 - 16:07

كتب : FilGoal

رافينيا - مانشستر يونايتد - ليدز

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وصول برشلونة إلى اتفاق مع رافينيا لاعب ليدز يونايتد من أجل ضمه بداية من الموسم المقبل.

اللاعب البرازيلي اتفق مع إدارة برشلونة على شروط العقد والراتب وأصبح حاليا النادي الإسباني في انتظار التواصل وإنهاء التعاقد مع ناديه.

وفقا لسبورت فإن إدارة برشلونة قد توصلت إلى اتفاق مع رافينيا على التوقيع لمدة خمس سنوات بعد أن وافق اللاعب على سياسة المكافآت والرواتب الجديدة التي تضعها الإدارة.

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إدارة برشلونة ترى حاليا بأنها أصبحت في موقف قوة أمام إدارة ليدز من أجل تقديم عرض ثاني من شأنه إغلاق الصفقة بشكل رسمي.

ويتبقى لرافينيا موسمين في عقده مع ليدز وتشير التقارير الإنجليزية إلى أن اللاعب قد رفض التفاوض على عقد جديد لرغبته في البحث عن تحد جديد مع ناد أكبر.

وتسعى إدارة برشلونة إلى تعويض رحيل عثمان ديمبيلي المحتمل والذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي ويبدو بأنه سيرحل بشكل مجاني.

رافينيا شارك هذا الموسم مع ليدز يونايتد في 28 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وصناعة 3 آخرين.

برشلونة رافينيا
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