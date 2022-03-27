رسالة كيروش قبل الحسم أمام السنغال.. "متواضعون ومتحدون لتحقيق الحلم"

وجه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رسالة إلى الجماهير المصرية قبل مواجهة الحسم المرتقبة أمام السنغال.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب على استاد القاهرة بهدف دون مقابل على أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء في السنغال.

وكتب كيروش باللغة العربية عبر حسابه على تويتر"شباب مصر جاهزون للشوط الثاني".

وشدد "نحن نمتلك طاقة أكثر من أي وقت مضى بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي".

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر "فلن نكون بمفردنا لأننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر".

وأوضح "نحن كلنا ثقة لأننا نعلم أن شيء أسمى منا جميعا ونسعى أن نصل له وقد نراه قريبا".

وأضاف المدرب البرتغالي "نعلم أننا نقدر أن نفعلها لأننا جاهزون أن ندفع ثمن أن نلعب مباراة عظيمة ونقدم كل مجموداتنا وتضحياتنا من أجل خدمة الجمهور المصري".













































واختتم تصريحاته برسالة للاعبين "لكم التوفيق يا شباب مصر".

منتخب مصر فاز على السنغال بهدف مقابل لا شيء على إستاد القاهرة، في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وستكون مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج الفراعنة إلى الفوز أو التعادل لبلوغ مونديال قطر.

وتقرر أن يسافر المنتخب إلى السنغال اليوم الأحد.