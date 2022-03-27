وائل جمعة لـ في الجول: الونش خارج بعثة مصر في السنغال بسبب الإيقاف

الأحد، 27 مارس 2022 - 15:27

كتب : أحمد الخولي

محمود حمدي الونش - مصر - السنغال

يغيب محمود حمدي الونش مدافع منتخب مصر عن بعثة الفريق المتجهة إلى السنغال بسبب الإيقاف.

محمود حمدي الونش

النادي : الزمالك

مصر

وكان الونش قد تحصل على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب ليتم إيقافه بسبب تراكم البطاقات ويغيب عن مواجهة الإياب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال في الإياب يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساءً وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز مصر بهدف دون مقابل.

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وقال وائل جمعة مدير المنتخب لـ FilGoal.com: "الونش خارج بعثة مصر المتجهة الآن إلى السنغال".

وكشف "يأتي ذلك بسبب إيقاف اللاعب لتراكم البطاقات الصفراء وتعذر مشاركته في المباراة".

واختتم تصريحاته "يغيب أيضا محمد عبد المنعم مدافع الفريق بسبب الإصابة بكسر في الأنف".

وكان منتخب مصر قد ضم الثنائي علي جبر مدافع بيراميدز ورامي ربيعة مدافع الأهلي صباح اليوم السبت لتعويض غياب الثنائي عن لقاء الإياب.

وتعرض محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر لإصابة بكسر في الأنف، خرج منها مستبدلا أمام السنغال.

ونشر اللاعب عبر حسابه على "إنستجرام" أمس السبت عقب إتمام العملية الجراحية "في قلبي يا بلدي والله".

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وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على التواصل مع محمد عبد المنعم للإطمئنان عليه.

وأوضح محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن محمد عبد المنعم غادر المستشفى اليوم بعد إجراء جراحة عاجلة، موضحا أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية ويتم متابعته بالتنسيق مع الجهاز الطبي للنادي الاهلي.

على الجهة الأخرى، تحصل محمود حمدي "الونش" على الإنذار الثاني له خلال التصفيات. إنذار يعني غيابه عن المباراة المقبلة حسب لائحة التصفيات. (طالع التفاصيل)

وبعد تلك التدعيمات، سيكون لـ منتخب مصر 5 مدافعين جاهزين للمباراة المقبلة، هم ياسر إبراهيم، وعلي جبر، ورامي ربيعة، ومحمود علاء وأيمن أشرف.

منتخب مصر فاز على السنغال بهدف مقابل لا شيء على إستاد القاهرة، في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وستكون مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج الفراعنة إلى الفوز أو التعادل لبلوغ مونديال قطر.

وتقرر أن يسافر المنتخب إلى السنغال اليوم الأحد على أن يستقل الطائرة في الرابعة عصرا.

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