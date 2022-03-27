مدرب غانا: الضغط سيكون على نيجيريا في لقاء الإياب

الأحد، 27 مارس 2022 - 15:15

كتب : FilGoal

منتخب نيجيريا أمم إفريقيا

يتوقع أوتو أدو مدرب منتخب غانا أن الضغط سيكون أكبر على مستضيفه منتخب نيجيريا في إياب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022.

وحسم التعادل السلبي مواجهة غانا ونيجيريا في ملعب بابا يارا في ذهاب المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم يوم الجمعة، قبل أن يستضيف النسور لقاء الإياب يوم الثلاثاء.

وقال أدو في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "رغم أننا لم نظهر بشكل جيد في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، غير أننا كنا على قدم المساواة مع منتخب نيجيريا".

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وأضاف "لديهم لاعبون ذوو كفاءة عالية ولكن الضغط سيكون عليهم في مباراة أبوجا لأن أي هدف سنسجله سيؤلمهم كثيرا.

وتابع أدو "لم نتمكن من الضغط في مباراة الذهاب كما أردنا، ولكن بشكل عام كان التعادل مستحقا".

وسيلتقي المنتخبان مجددا يوم الثلاثاء المقبل على الملعب الوطني في لاجوس العاصمة النيجيرية.

إذا انتهى الوقت الأصلي بدون أهداف سيلعب الفريقان شوطين إضافيين.

وإذا استمر التعادل فستحسم ركلات الترجيح المتأهل.

وكانت مواجهة غانا ونيجيريا المباراة الأولى والوحيدة في ذهاب المرحلة الثالثة من التصفيات التي تنتهي بالتعادل السلبي، بعدما فازت الجزائر ومصر وتونس وتعادلت المغرب إيجابيا مع الكونغو الديمقراطية.

نيجيريا غانا تصفيات كأس العالم
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