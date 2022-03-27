متى شارك علي جبر ورامي ربيعة لآخر مرة مع منتخب مصر

الأحد، 27 مارس 2022 - 15:11

كتب : عبد الرحمن فوزي

علي جبر ورامي ربيعة ومحمود علاء من تدريبات منتخب مصر

قبل أربعة أيام من المواجهة الحاسمة أمام السنغال وجد كل من علي جبر ورامي ربيعة أنفسهم أمام فرصة ثمينة لكتابة تاريخ جديد مع منتخب مصر بالمشاركة في التأهل لكأس العالم 2022.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

علي جبر

النادي : بيراميدز

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر قرر ضم ثنائي الدفاع عقب تأكد غياب محمد عبد المنعم الذي تعرض للإصابة ومحمود حمدي الونش الذي تلقى الإنذار الثاني، وهو الثنائي الذي شارك في مباراة الذهاب أمام السنغال بشكل أساسي في مركز قلب الدفاع.

مهمة علي جبر ورامي ربيعة لن تكون سهلة خصوصا مع دخولهم القائمة بشكل متأخر ولكن الثنائي لديهم الخبرة الكافية من خلال تجارب سابقة للتعامل مع المبارة على الأقل نفسيا.

علي جبر كانت مشاركته الأخيرة مع منتخب مصر في يوم 30 سبتمبر الماضي تحت قيادة كارلوس كيروش، عندما شارك لمدة 13 دقيقة أمام ليبيريا في مباراة ودية استعدادا لاستكمال المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم.

وكانت المشاركة الأخيرة لعلي جبر في مباراة بالكامل مع منتخب مصر أمام جزر القمر قبل عام تقريبا من الآن يوم 29 مارس تحت قيادة حسام البدري وانتهت المباراة بفوز مصر بأربعة أهداف دون مقابل في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وشارك اللاعب صاحب الـ 33 عاما في 3 مباريات خلال تصفيات كأس العالم 2018 وساهم إلى وصول مصر إلى نهائيات البطولة قبل أن يشارك في الـ 3 مباريات التي خاضها منتخب مصر خلالها في دور المجموعات.

بشكل عام فإن علي جبر قد شارك مع منتخب مصر في 29 مباراة في جميع البطولات وتمكن من تسجيل هدف دولي واحد.

رامي ربيعة لا تقل خبرته الدولية أيضا عن علي جبر وسبق له المشاركة في العديد من المباريات المهمة مع منتخب مصر.

ربيعة شارك في المباراة التي قد تكون الأكثر أهمية في تاريخ الجيل الحالي لمنتخب مصر والتي جمعته بينه وبين الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018 وفاز بها منتخب مصر بهدفين مقابل هدف واحد ليضمن وصوله إلى المونديال بشكل رسمي تحت قيادة هيكتور كوبر.

وكانت المشاركة الأخيرة لرامي ربيعة مع منتخب مصر خلال مباراة غانا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018 والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وشارك ربيعة في المباراة لمدة 33 دقيقة وكان علي جبر هو زميله في خط الدفاع خلال المباراة والتي أقيمت في شهر نوفمبر 2017.

واستدعى حسام البدري ربيعة خلال مباراتي جزر القمر وكينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 ولكنه لم يشارك في المباراة واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء.

بشكل عام فإن صاحب الـ 28 عاما شارك مع منتخب مصر في 21 مباراة دولية خلال مسيرته وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف.

علي جبر ورامي ربيعة كان لهم دور كبير في وصول مصر إلى كأس العالم 2018، فهل يكون للثنائي دور من جديد في تحقيق الإنجاز ذاته مرة أخرى؟

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