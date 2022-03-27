تحت رعاية وزير الرياضة.. وادي دجلة يشارك بالملتقي الدولي الأول للاستثمار لتأهيل كوادر متخصصة

الأحد، 27 مارس 2022 - 14:22

كتب : FilGoal

وادي دجلة - بيان رسمي

أعلن نادي وادي دجلة مشاركته بالملتقي الدولي الأول للاسثتمار والصناعة الرياضية والذي أقيم خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس الجاري تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويهدف الملتقى إلى دعم جمع أكبر عدد من المؤسسات والشركات والأفراد المصريين والعرب والأجانب العاملين في مجال صناعة الرياضة لفتح أسواق جديدة في مجال الاستثمار وصناعة الرياضة، وإعداد أول جيل محترف متخصص في مجال التسويق الرياضي في مصر والوطن العربي، وتأهيل كوادر متخصصة ومهنية على المستوى الرياضي.

وتأتي مشاركة ورعاية أندية وادى دجلة بالملتقى الدولي الأول للاستثمار والصناعة الرياضية، إيمانا منها بدعم جهود زيادة الاستثمار الرياضي لإتاحة الفرصة للمواهب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية وبمختلف الألعاب لتطوير مستواهم وفقا لأحدث النظم العالمية، للمنافسة على البطولات القارية والدولية وتشريف الرياضة المصرية، وعرض نموذج وادى دجلة في إنشاء أكبر عدد من الأندية داخل مصر وتقديم مواهب متميزة للمنتخبات الوطنية بمختلف الألعاب الرياضية.

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ويعد الملتقى الدولي الأول للاستثمار والصناعة الرياضية، أكبر منتدى من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، وشارك به مجموعة مرموقة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع التسويق والاستثمار الرياضي من أكثر من 42 بلدًا عربية وأفريقية، وناقش الملتقى على مدار 3 أيام العديد من الموضوعات بغرض المساهمة في تطوير الاستثمار الرياضي، وإبراز فرص الاستثمار وتحويل الرياضة إلى صناعة تضاف إلى الدخل القومي، بالإضافة إلى توظيف الاستثمارات في مختلف القطاعات الرياضية لتلبية احتياجات الشباب.

وشارك طارق راشد رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة بالجلسة الحوارية الرابعة بالمنتدى، تحت عنوان "الاستثمار الرياضي والأندية الخاصة"، لعرض تجربة أندية وادى دجلة الرائدة في الاستثمار الرياضي في مصر وإنشاء أكبر مجموعة من الأندية داخل وخارج مصر تستهدف اكتشاف المواهب الرياضية وتطوير مستواها، علاوة على تقديم خدمات اجتماعية وترفيهية مميزة للأعضاء.

كما شارك في الملتقى الدولي الأول للاستثمار، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من خبراء ومسئولي أندية أوروبية من بينهم فرينادو هيرو الأسباني، ومديرة تسويق ليفربول، ومدير تسويق ريال مدريد، وأليكسندر كارادزينتش مدير عام المشروع الرياضي في الاتحاد الصربي لكرة القدم، وعدد من الشركات الإسبانية المتخصصة في التصنيع والاستثمار والتسويق الرياضي، عدد من الشركات الإيطالية.

وادي دجلة أشرف صبحي
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