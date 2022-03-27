أمرابط يفتح النار على خليلوزيتش: سنهزم الكونغو الديمقراطية في الإياب ولكن ليس بسببه

الأحد، 27 مارس 2022 - 14:13

كتب : FilGoal

نور الدين أمرابط - المغرب وجنوب إفريقيا - الصورة من الكاف

فتح المغربي نور الدين أمرابط النار على البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي، وتوقع أن يعبر أسود الأطلس إلى كأس العالم ولكن ليس بسبب الأخير.

وتعادل منتخب المغرب مع مضيفه الكونغو الديمقراطية إيجابيا بهدف لمثله في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في المباراة التي أقيمت بملعب الشهداء في كينشاسا يوم الجمعة، قبل أن يستضيفه في الإياب يوم الثلاثاء.

وقال أمرابط في تصريحات لشبكة ESPN NL ونشرها موقع le360 سبور: "اختيارات خليلوزيتش جعلت المنتخب المغربي لا يظهر بشكل جيد ولا يظهر جميع الإمكانيات التي يتوفر عليها اللاعبون".

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وأضاف "كيف يعقل أن نخوض التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا الأخيرة بخطة 4-4-2، ثم نلعب في البطولة بطريقة 4-3-3 وبعدها نخوض مباراة الكونغو الديمقراطية بطريقة 5-3-2".

وأكمل "لم أفهم كيف يعقل أن نملك 4 لاعبين كبار ويلعبون في أعلى المستويات كدوري أبطال أوروبا وهم حكيم زياش، عادل تاعرابت، ونصير مزراوي بالإضافة إلى أشرف حكيمي، وتقوم باستدعاء واحد منهما فقط".

وواصل "الحمد الله أننا تعادلنا أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة الذهاب، وأنا متأكد أننا سنحقق الفوز الثلاثاء القادم ولكن ليس بسبب خليلوزيتش بل بسبب الحضور الجماهيري الذي سيكون كبيرا".

وأتم لاعب أيك أثينا "لو كنت مكان فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لقمت باستدعاء خليلوزيتش بعد مباراة الإياب، وطلبت منه تغيير قناعته أو أن يغادر".

في مباراة الذهاب، افتتح منتخب الكونغو أهداف المباراة في الدقيقة 12 بتسديدة من يواني ويسا.

فيما أدرك طارق تيسودالي التعادل للمغرب بتسديدة قوية في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة إهدار ريان مايي لاعب المغرب لركلة جزاء في الدقيقة 55.

كما طُرد من الكونغو جلودي نجوندا في الدقيقة 86 بعد حصوله على إنذارين.

ويلتقي المنتخبان في المغرب في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج منتخب المغرب للتعادل سلبيا أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للمونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.

أما منتخب الكونغو فأصبح لزاما عليه الفوز في المغرب للتأهل أو التعادل بالنتيجة ذاتها للذهاب لوقت إضافي.

وسبق لمنتخب الكونغو الديمقراطية التأهل للمونديال مرة وحيدة من قبل وكان ذلك في نسخة عام 1974.

المغرب الكونغو الديمقراطية نور الدين أمرابط
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