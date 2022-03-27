سامي الطرابلسي لـ في الجول: فوز تونس في الذهاب لا يعني سهولة الإياب.. وكأس العالم مهم لأي لاعب

يرى سامي الطرابلسي المدير الفني الحالي للسيلية القطري والمدرب السابق لمنتخب تونس، أن نتيجة منتخب بلاده أمام مالي في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم إيجابية ولكن الأمور لم تنته بعد.

وكان منتخب تونس قد عاد من مالي بانتصار ثمين بالفوز بهدف دون مقابل على أن تقام مباراة الإياب في رادس.

وقال الطرابلسي في تصريحات لـ FilGoal.com: "الحمد لله على الانتصار خاصة مع الظروف الصعبة بدرجة حرارة وصلت إلى 40 درجة وملعب ممتلئ بجماهير مالي، لكن منتخب تونس تعامل بشكل جيد".

وشدد "الفوز بهدف دون مقابل بالتأكيد أمر مهم قبل مواجهة الإياب ولكن هذا لا يعني سهولة المباراة".

وأضاف المدير الفني السابق لمنتخب تونس "ثقتنا كبيرة في لاعبي المنتخب ورسالتي لهم أنهم يعلمون جيدا قيمة المشاركة في كأس العالم وهي فرصة كبيرة ويجب ألا يضيعوها".

وقاد الطرابلسي القيادة الفنية لمنتخب تونس في الفترة من مارس 2011 وحتى فبراير 2013.

وتابع الطرابلسي "حسب رأيي من لم يشارك في كأس العالم في تاريخه فهو لم يصنع مسيرة كروية جيدة".

وشدد المدرب التونسي "الجماهير سيكون لها دور كبير قبل مواجهة مالي وإن شاء الله يتم السماح بسعة الاستاد بالكامل".

وبالحديث عن المدير الفني الجديد للمنتخب أوضح "أتمنى كل التوفيق لجلال القادري فهو مدرب محترم جدا ولديه باع كروي وشاهدنا ما فعله في مباراة مالي وإن شاء الله نراه في كأس العالم".

أما عن الموسم الحالي لفريق السيلية قال: "التوفيق من عند الله ولكل مجتهد نصيب، بالرغم من التواجد في المراكز الأخيرة ولكن نسق المباريات لم يكن الفريق سيئا وظهر معدن اللاعبين في الجولات الأخيرة".

وكان فريق السيلية ينافس على البقاء في الدوري القطري حتى نهاية الموسم.

واختتم سامي الطرابلسي تصريحاته "عقدي انتهى مع السيلية، سيكون هناك اجتماع مع الإدارة للحديث عن بعض الأشياء الواجب توافرها لنادي في الدوري القطري وسندرس الأمر".