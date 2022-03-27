لاعبو منتخب السويس يتحدثون لـ في الجول عن حلم التتويج بكأس مصر.. وطموح الصعود لـ الممتاز

الأحد، 27 مارس 2022 - 13:41

كتب : رضا السنباطي

فريق منتخب السويس

تحدث نبيل محمود مدرب منتخب السويس برفقة عدد من لاعبي الفريق في تصريحات لـ FilGoal.com عقب المفاجئة التي حققها الفريق في بطولة كأس مصر.

وحقق منتخب السويس مفاجئة كبيرة بإقصاء فيوتشر من دور الـ 32 في كأس مصرى بعد الفوز عليه بركلات الترجيح في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال نبيل محمود مدرب منتخب السويس في تصريحات لـ FilGoal.com: "رسالتي للاعبين كانت هي أن يعلموا بأنهم يرتدون قميص فريق كبير ولابد أن يكونوا عند ثقة جماهيرهم الكبيرة".

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وتابع "هدفنا هو إسعاد هذه الجماهير وكان لدينا ضغط مباريات ولكننا تغلبنا عليه وتمكنا من عدم فتح الخطوط الخلية لكي لا نستقبل أهداق وحققنا الهدف بالصعود".

كما تحدث محمود كوكو حارس مرمى منتخب السويس قائلا: "توقت الوصول إلى ركلات الترجيح وكان ذلك هو هدفنا لكي نحقق النجاح وحاولت الحديث مع زملائي ليقتربوا من بعضهم ليتمكنوا من تنفيذ الاستلام والتسلم بشكل جيد وبرؤية واضحة حتى نستطيع فك الضغط وتمكنا من تقديم أداء جيد".

واستمر "غياب أحمد رفعت وناصر ماهر سهل من مهمتنا لأن فريق فيوتشر فريق جيد ويضم عناصر كبيرة وأمنيتي هي تحقيق لقب الكأس".

كما تحدث باسم عادل مدافع الفريق قائلا: "أنا من دمياط وألعب لمنتخب السويس لذلك أعرف جيدا الشعور الجماهيري، نبيل محمود يقوم بدور كبير معنا في التدريبات من أجل غلق الدفاع وعدم فتح مصر للخطورة للمنافس، فيوتشر شاهدوا ركلة جزاء سددتها في السابق ولذلك غيرت زاوية تسديدي وكان لدي ثقة كبيرة، وأحلم بتقديم أداء جيد للمشاركة في الدوري الممتاز".

وتحدث أحمد زغلول لاعب منتخب السويس لـ FilGoal.com: بعد الهزيمة من المصرية للاتصالات كانت لدينا رغبة في تحقيق النصر لكي تسعد جماهير السويس رغم مواجهتنا مع فريق كبير".

وتابع "فيوتشر فريق لا تستطيع أن تفتح الملعب أمامه ويجب أن تركز فقط على عدم ارتباك أخطاء، الفريق يضم عناصر كبيرة ولا يؤثر عليهم الغيابات ورسالتي لجماهير السويس هي ألا يغضبوا بابتعادنا عن المنافسة في الدوري وسنحاول في الموسم المقبل".

وتحدث المدرب العام أحمد إينو قائلا: "مباراة الاتصالات صعبت من مواجهتنا ومباراة الكأس كانت تشغل اللاعبين يومها لأنها كانت بعد الانتصار على الترسانة وحققنا الهدف اليوم لعدم وجود ضغوةطات واللعب بأعصاب هادئة".

وتابع "نواجه فريق من الأفضل في مصر وكان يقلقني المجهود البدني ولكن إصرار اللاعبين ساهم في تحقيق الفوز رغم الفارق بين الفريقين".

وأتم "روح البلد كانت حاضرة مع اللاعبين ورسالتي وأمنيتي للسويس بأن يكون الموسم المقبل هو موسم الصعود".

وعلى عكس المواسم السابقة فإن اتحاد الكرة سيجري قرعة جديدة عقب نهاية دور الـ 32 لتحديد مباريات دور الـ 16 من البطولة.

كأس مصر منتخب السويس
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