مهاجم المغرب: سنضرب بقوة في لقاء الإياب أمام الكونغو الديمقراطية

أوضح طارق تيسودالي مهاجم المنتخب المغربي أن فريقه لن يفوت فرصة التأهل لكأس العالم 2022 حين يستقبل منتخب الكونغو الديمقراطية في إياب الدور الحاسم المؤهل للمونديال يوم الثلاثاء.

تيسودالي سجل هدف المغرب في لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل 1-1 في كينشاسا.

وقال تيسودالي في تصريحات لموقغ الاتحاد المغربي لكرة القدم: "عدنا بتعادل مهم رغم صعوبة الأجواء التي خضنا فيها مباراة الكونغو الديمقراطية".

وأضاف "ليس درجة الحرارة وحدها من خلقت لنا مشاكل ولكن أيضا الجماهير الكونغولية التي حضرت لمساندة منتخب بلادها بقوة".

وأكمل "الجماهير المغربية مطالبة بالحضور بكثافة لتشجيع لاعبي المنتخب مثلما فعلت الجماهير الكونغولية في كينشاسا".

وشدد مهاجم جينت البلجيكي "سنضرب بقوة في مباراة الاياب التي ستقام في المغرب".

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في مباراة الذهاب، افتتح منتخب الكونغو أهداف المباراة في الدقيقة 12 بتسديدة من يواني ويسا.

فيما أدرك طارق تيسودالي التعادل للمغرب بتسديدة قوية في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة إهدار ريان مايي لاعب المغرب لركلة جزاء في الدقيقة 55.

كما طُرد من الكونغو جلودي نجوندا في الدقيقة 86 بعد حصوله على إنذارين.

ويلتقي المنتخبان في المغرب في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج منتخب المغرب للتعادل سلبيا أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للمونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.

أما منتخب الكونغو فأصبح لزاما عليه الفوز في المغرب للتأهل أو التعادل بالنتيجة ذاتها للذهاب لوقت إضافي.

وسبق لمنتخب الكونغو الديمقراطية التأهل للمونديال مرة وحيدة من قبل وكان ذلك في نسخة عام 1974.

وتنتهي تصفيات إفريقيا يوم الثلاثاء والتي ستؤهل 5 فرق لكأس العالم.

وانتهت مباريات الذهاب الأخرى بفوز الجزائر على مضيفتها الكاميرون بهدف وانتصرت تونس على مضيفتها مالي بهدف.

وتعادلت غانا بدون أهداف أمام ضيفتها نيجيريا، بينما فازت مصر على ضيفتها السنغال بهدف.