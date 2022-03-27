لاعب المغرب لـ في الجول: المنتخب عاد بتعادل ثمين من الكونغو.. وأسعى للمشاركة في كأس العالم

أشاد إدريس فتوحي لاعب السيلية القطري ومنتخب المغرب بعودة بلاده بتعادل ثمين من الكونغو الديمقراطية.

إدريس فتوحي النادي : السيلية المغرب

وعاد منتخب المغرب بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق أمام الكونغو الديمقراطية في ذهاب ملحق تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وكان فتوحي أحد عناصر منتخب المغرب في بطولة كأس العرب التي اقيمت في قطر بينما غاب عن قائمتي أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم.

وقال فتوحي في تصريحات لـ FilGoal.com: "كان هناك تخوف بعد القرعة خاصة من المباراة الأولى التي أقيمت في الكونغو لأن الأجواء معروف أنها ستكون صعبة".

وأضاف "الحمد لله منتخب المغرب تغلب على تلك الأجواء وعاد بنقطة ثمينة (يقصد التعادل) من الكونغو، التعادل الإيجابي سيكون مفيد قبل مباراة الإياب على ملعبنا وأمام جمهورنا".

ووجه فتوحي رسالة إلى جماهير المغرب قائلا: "أتمنى من الجماهير أن يكون الملعب بكامله من أجل دعم اللاعبين وخطف بطاقة التأهل".

وتابع "منتخب المغرب مميز في الناحية الدفاعية ولا يستقبل الكثير من الأهداف وهذا أمر مهم قبل لقاء الإياب، أما في الناحية الهجومية الأمر أقل نوعا ما لكن كلنا ثقة في اللاعبين".

وبالحديث عن رأيه في أمم إفريقيا الأخيرة أوضح "كمتفرج ومحب لمنتخب المغرب أرى إنه كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل والحال نفسه في أمم إفريقيا، ولكن كما يقال النتيجة أهم من الأداء والتأهل أهم من أي شيء".

وشدد "لكن حاليا لا أطالب بالأداء الأحسن رغم ثقتي أن المغرب يملك أفضل من ذلك وما نتمناه هو التأهل لكأس العالم".

أما بالنسبة لغيابه عن قائمة المنتخب أجاب "بالطبع أي لاعب يحلم بتمثيل المنتخب والتأهل إلى كأس العالم، كنت محظوظ بالتواجد مع الفريق في كأس العرب وقدمنا مستوى مميز لكن الحظ لم يسعفنا".

وشدد "هدفي بالطبع هو المشاركة في كأس العالم وهذا ما أعمل عليه كل يوم ولكن حتى وإن لم يتحقق فأتمنى التوفيق للفريق".

وبسؤاله هل كان بإمكان منتخب المغرب تقديم نتيجة أفضل في أمم إفريقيا أوضح "لعبنا أمام خصم عنيد ولديه لاعبون يصنعون الفارق وهو منتخب مصر وشاهدناه في النهائي وهو منتخب كبير، منتخبنا لعب بعدد من العناصر للمرة الأولى وربما كان لذلك دور".

وعن تجربته في نادي السيلية "خضت تجربة جديدة في الدوري القطري، تقييمي لها أنها ناجحة وحتى الآن لا يوجد شيء رسمي بشأن استمراريتي من عدمها، بالنسبة لي مرتاح في هذا النادي وإن شاء الله سيتحقق الأفضل لي وللنادي".

واختتم فتوحي تصريحاته "بالتأكيد تلقيت عروض من أندية أخرى سواء من الدوري القطري أو غيره ولكن سندرس كافة الأمور خلال الأسابيع المقبلة".

وانتقل إدريس فتوحي من أهلي جدة السعودي إلى السيلية لاقطري في صيف 2021.

وخاض فتوحي لاعب الوسط 22 مباراة مع السيلية في الدوري القطري وسجل 6 أهداف.