جمال علام: لاعبو منتخب مصر لديهم إصرار على تحقيق الفوز في السنغال

الأحد، 27 مارس 2022 - 12:53

كتب : FilGoal

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شدد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على أن منتخب مصر يسعى للفوز في السنغال على أسود التيرانجا وليس للخروج بالتعادل.

منتخب مصر فاز على السنغال بهدف مقابل لا شيء على إستاد القاهرة، في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، ويحل ضيفا عليه في الإياب يوم الثلاثاء المقبل من أجل تذكرة مؤهلة للمونديال.

وقال جمال علام في تصريحات نشرها موقع اتحاد الكرة: "نعرف أن هناك نوعا من الضيق لدى الصحفيين والإعلاميين من غلق معسكر المنتخب بصورة مشددة، لكن هناك أمل وحلم نسعى له جميعا لرفع علم مصر في المونديال".

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وأضاف "كل اللاعبين لديهم إصرار على تحقيق الفوز في السنغال الثلاثاء المقبل، والعودة من داكار ببطاقة التأهل لكأس العالم 2022 لإسعاد الشعب المصرى العظيم بمشيئة الله".

وتابع "الجماهير الوفية التي حضرت لقاء الذهاب كانت اللاعب رقم واحد والسبب الرئيسي في الفوز الذى تحقق".

ويترأس علام بعثة المنتخب الوطني المسافرة إلى داكار لمواجهة المنتخب السنغالي في مباراة الإياب بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وتتوجه بعثة منتخب مصر إلى داكار في الرابعة من عصر الأحد على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق حوالي 8 ساعات.

ويحتاج الفراعنة إلى الفوز أو التعادل في الإياب لبلوغ مونديال قطر.

ويلتقي المنتخبان على ملعب عبد الله واد يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساءً.

وأعلنت شركة ديوتالي مساء الخميس نفاذ تذاكر مباراة السنغال ومصر المقرر إقامتها يوم الثلاثاء في إياب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وطرحت الشركة التذاكر عبر موقعها الإلكتروني وأعلنت مساء الخميس نفادها.

وتقام المباراة على ملعب يتسع لـ 50 ألف مشجع.

وتنتهي تصفيات إفريقيا يوم الثلاثاء والتي ستؤهل 5 فرق لكأس العالم.

وانتهت مباريات الذهاب الأخرى بفوز الجزائر على مضيفتها الكاميرون بهدف وانتصرت تونس على مضيفتها مالي بهدف.

وتعادلت غانا بدون أهداف أمام ضيفتها نيجيريا بينما المغرب تعادلت مع مضيفتها الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله.

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