مدافع الكونغو الديمقراطية: المعركة لم تنته.. سنقاتل في المغرب حتى النهاية

الأحد، 27 مارس 2022 - 12:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - الكونغو الديمقراطية

أوضح شانسيل مبيمبا مدافع منتخب الكونغو الديمقراطية أن معركة التأهل لكأس العالم ضد المغرب لم تنتهِ بعد.

وتعادل منتخب المغرب مع مضيفه الكونغو الديمقراطية إيجابيا بهدف لمثله في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في المباراة التي أقيمت بملعب الشهداء في كينشاسا يوم الجمعة، قبل أن يستضيفه في الإياب يوم الثلاثاء.

وقال مبيمبا في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أشكر كل الكونغوليين على دعمهم لنا أثناء المباراة. ما زلنا نؤمن بحظوظنا في التأهل كلاعبين".

أخبار متعلقة
بلماضي: لاعبو الجزائر يدركون بأن التأهل لم يحسم بعد وزير الرياضة: تحفيز مادي وطيران مباشر لمنتخب مصر.. والروح الغائبة منذ 2018 عادت مران صباحي لـ منتخب مصر قبل السفر إلى السنغال استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد فاروق.. عصام الحضري ضمن الخماسي

وشدد مدافع بورتو البرتغالي "المعركة لم تنته وسنقاتل حتى النهاية".

وأتم برسالة للجماهير الكونغولية قائلا "مهما حدث، يجب أن نكون شاكرين لله".

في مباراة الذهاب، افتتح منتخب الكونغو أهداف المباراة في الدقيقة 12 بتسديدة من يواني ويسا.

فيما أدرك طارق تيسودالي التعادل للمغرب بتسديدة قوية في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة إهدار ريان مايي لاعب المغرب لركلة جزاء في الدقيقة 55.

كما طُرد من الكونغو جلودي نجوندا في الدقيقة 86 بعد حصوله على إنذارين.

ويلتقي المنتخبان في المغرب في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج منتخب المغرب للتعادل سلبيا أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للمونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.

أما منتخب الكونغو فأصبح لزاما عليه الفوز في المغرب للتأهل أو التعادل بالنتيجة ذاتها للذهاب لوقت إضافي.

وسبق لمنتخب الكونغو الديمقراطية التأهل للمونديال مرة وحيدة من قبل وكان ذلك في نسخة عام 1974.

المغرب الكونغو الديمقراطية شانسيل مبيمبا
نرشح لكم
تعرف على المتأهلين لـ كأس العالم 2022 معادلة إنجاز روسيا 2018.. رباعي عربي إلى كأس العالم والخامس يترقب سونج وعد فأوفى.. سيناريو قاتل يؤهل الكاميرون للمونديال أمام الجزائر +124 أشرف صبحي: لا نريد أن نخسر المنتخب ونبدأ من الصفر.. لن ننكسر وسننظر للمستقبل لا كأس عالم بدون الأسود.. المغرب تتفوق على الكونغو الديموقراطية وتحجز بطاقة التأهل النسور تحلق في السماء.. تونس إلى كأس العالم 2022 تعادل بين هولندا وألمانيا.. خماسية لـ إسبانيا والنرويج تفوز 9-صفر رسالة وداع من كيروش لجمهور مصر: انتهى الحلم.. بذلنا قصارى جهدنا وفخور بكم يا رفاق
أخر الأخبار
تعرف على المتأهلين لـ كأس العالم 2022 7 ساعة | تصفيات كأس العالم
معادلة إنجاز روسيا 2018.. رباعي عربي إلى كأس العالم والخامس يترقب 7 ساعة | تصفيات كأس العالم
كشف حساب كيروش مع منتخب مصر 7 ساعة | حلم المونديال
سونج وعد فأوفى.. سيناريو قاتل يؤهل الكاميرون للمونديال أمام الجزائر +124 7 ساعة | تصفيات كأس العالم
أشرف صبحي: لا نريد أن نخسر المنتخب ونبدأ من الصفر.. لن ننكسر وسننظر للمستقبل 7 ساعة | تصفيات كأس العالم
رسالة من ماني إلى صلاح: أنا أكثر حظا منه 7 ساعة | حلم المونديال
مؤتمر سيسيه: لو بيدي لذهبت لكل منزل في السنغال وشكرته 8 ساعة | حلم المونديال
كيروش: اليوم أترك قيادة منتخب مصر لشخص آخر 8 ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال 3 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر 4 بيان من مرتضى منصور بخصوص الحكم الصادر ضد كهربا