مدافع الكونغو الديمقراطية: المعركة لم تنته.. سنقاتل في المغرب حتى النهاية

أوضح شانسيل مبيمبا مدافع منتخب الكونغو الديمقراطية أن معركة التأهل لكأس العالم ضد المغرب لم تنتهِ بعد.

وتعادل منتخب المغرب مع مضيفه الكونغو الديمقراطية إيجابيا بهدف لمثله في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في المباراة التي أقيمت بملعب الشهداء في كينشاسا يوم الجمعة، قبل أن يستضيفه في الإياب يوم الثلاثاء.

وقال مبيمبا في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أشكر كل الكونغوليين على دعمهم لنا أثناء المباراة. ما زلنا نؤمن بحظوظنا في التأهل كلاعبين".

وشدد مدافع بورتو البرتغالي "المعركة لم تنته وسنقاتل حتى النهاية".

وأتم برسالة للجماهير الكونغولية قائلا "مهما حدث، يجب أن نكون شاكرين لله".

في مباراة الذهاب، افتتح منتخب الكونغو أهداف المباراة في الدقيقة 12 بتسديدة من يواني ويسا.

فيما أدرك طارق تيسودالي التعادل للمغرب بتسديدة قوية في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة إهدار ريان مايي لاعب المغرب لركلة جزاء في الدقيقة 55.

كما طُرد من الكونغو جلودي نجوندا في الدقيقة 86 بعد حصوله على إنذارين.

ويلتقي المنتخبان في المغرب في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج منتخب المغرب للتعادل سلبيا أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للمونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.

أما منتخب الكونغو فأصبح لزاما عليه الفوز في المغرب للتأهل أو التعادل بالنتيجة ذاتها للذهاب لوقت إضافي.

وسبق لمنتخب الكونغو الديمقراطية التأهل للمونديال مرة وحيدة من قبل وكان ذلك في نسخة عام 1974.