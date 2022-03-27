بلماضي: لاعبو الجزائر يدركون بأن التأهل لم يحسم بعد

شدد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على أن لاعبي فريقه يدركون أن انتصارهم على الكاميرون في ذهاب الدورالحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 ليس كافيا للتأهل.

وفاز منتخب الجزائر على الكاميرون في ملعب جابوما بهدف دون رد في ذهاب التصفيات المؤهلة للمونديال، ويستضيفه يوم الثلاثاء في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وقال بلماضي في تصريحات نشرتها جريدة النهار الجزائرية: "منتخب الكاميرون سيأتي إلى الجزائر، بحثا عن تعويض الهزيمة، وضمان التأهل للمونديال".

وأضاف "لاعبونا في قمة التركيز، ويدركون بأن التأهل لم يحسم بعد، رغم فوزنا في لقاء الذهاب بالكاميرون".

وأكمل "على اللاعبين التعافي بدنيا وفي أقرب وقت، كون ذلك هو مفتاح الفوز، في لقاء الإياب".

وسجل إسلام سليماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.

بذلك يضع الخضر قدما في المونديال، انتظارا لمباراة الإياب على ملعب مصطفى تشاكر.

وهذه أول خسارة للكاميرون على أراضيها منذ 50 عاما، تحديدا منذ عام 1972.