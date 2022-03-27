استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد فاروق.. عصام الحضري ضمن الخماسي

الأحد، 27 مارس 2022 - 11:25

كتب : نادر عيد

محمد فاروق

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك محمد فاروق مهاجم مصر والأهلي والاتحاد السكندري السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:

1- محمد صلاح

2- محمود الخطيب

3- حسام حسن

4- حسن شحاتة

5- عصام الحضري

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا

محمد فاروق استفتاء الأفضل في تاريخ مصر محمد صلاح محمود الخطيب حسن شحاتة حسام حسن عصام الحضري
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