شاو: أستمتع أكثر مع إنجلترا لأن يونايتد يعيش فترة صعبة

قال لوك شاو مدافع إنجلترا إنه يستمتع باللعب أكثر مع منتخب بلده مقارنة بناديه مانشستر يونايتد الذي حقق نتائج متباينة في الموسم الجاري.

وصرح الظهير الأيسر لشبكة سكاي سبورتس "من المهم دائما أن تشعر أنك مرغوب، أشعر بذلك هنا مع المنتخب".

وواصل بعد تسجيله هدف في فوز إنجلترا وديا على سويسرا بنتيجة 2-1 "لا أقول إنني لا أستمتع مع يونايتد، لكن هنا الأمور مختلفة، أشعر أني مرغوب وأستمتع باللعب. أعتقد أن المتعة تمثل جزءا كبيرا من كرة القدم".

وأتم "من الصعب الاستمتاع باللعب أثناء الخسارة، لا نلعب بشكل جيد مع النادي وعلينا الاعتراف بذلك. الموسم الحالي صعب على كل الأصعدة، نعرف أن علينا التطور".

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز وودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة في ملعبه أمام أتليتكو مدريد.

وتلعب إنجلترا وديا ضد كوت ديفوار يوم الثلاثاء في خضم استعدادها لكأس العالم 2022.