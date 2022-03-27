فيرنر: أسلوب ألمانيا يناسبني أكثر من تشيلسي

أرجع تيمو فيرنر مهاجم ألمانيا تراجع مستواه مع ناديه تشيلسي إلى اختلاف طريقة اللعب بين الفريقين.

اللاعب البالغ عمره 26 عاما لم يقدم الأداء المنتظر منذ انضمامه للنادي الإنجليزي في 2020.

وقال فيرنر بعدما سجل هدفه الـ21 مع منتخب بلده يوم السبت:"أنا مهاجم وأريد دائما تسجيل الأهداف. الأمور لا تسير كما أريد في تشيلسي، لكنها جيدة تحت قيادة هانزي فليك".

وأضاف لصحفيين "أستمتع بكرة القدم حقا، بغض النظر أين ألعب. هناك اختلاف في الأسلوب بين تشيلسي وألمانيا، ربما المنتخب يناسبني أكثر".

وأتم "هنا تتاح لي فرص للتسجيل باستمرار، أستطيع التسجيل، أشعر براحة كبيرة هنا".

في 80 مباراة شارك بها مع تشيلسي سجل فيرنر 19 هدفا وأرسل 19 تمريرة حاسمة.

لكن مع مانشافت أحرز 21 هدفا في 47 مباراة.

وشارك فيرنر مع ألمانيا في كأس العالم 2018 ويورو 2020.