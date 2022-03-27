ميرور: أرسنال مهتم بـ راشفورد

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن أرسنال مهتم بالتعاقد مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.

اللاعب الدولي الإنجليزي يعاني من قلة المشاركة مع فريق الشياطين الحمر وذكرت تقارير أنه يفكر في الرحيل عن النادي.

وفقد راشفورد (24 عاما) مكانه الأساسي في إنجلترا ومانشستر يونايتد.

وفي المقابل يسعى أرسنال لانتداب مهاجم بعد رحيل الجابوني بيير ايمريك-أوباميانج إلى برشلونة في يناير الماضي.

وعقد أليكساندر لاكازيت وإدي نكيتيا ينتهي في يونيو المقبل.

وشارك راشفورد في 26 مباراة في الموسم الجاري مع يونايتد وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ولم ينضم راشفورد إلى قائمة إنجلترا التي هزمت سويسرا وديا يوم السبت.

الجناح الأيسر دافع عن ألوان بلده في 46 مباراة وسجل 12 هدفا واحتل المركز الرابع في كأس العالم 2018 والوصافة في يورو 2020.