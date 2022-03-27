إريكسن: هذه أفضل طريقة للعودة.. وأتطلع للعب كأس العالم

أبدى كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك سعادته بعودته إلى المشاركة الدولية للمرة الأولى منذ 9 أشهر، وذلك في خسارة بلاده الودية على أراضي هولندا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ولعبت المباراة على ملعب يوهان كرويف أرينا، معقل نادي أياكس الذي قضى فيه إريكسن الفترة بين يناير 2009 وصيف 2013، حين انتقل إلى توتنام هوتسبر.

وقال إريكسن لقنوات "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "لقد رحبوا بي بشكل جيد. لقد قضيت هنا عدة سنوات، وأشكرهم على ذلك الترحاب".

وعن الهدف الذي سجله بعد دقيقتين من نزوله قال: "كان الإنهاء جميلا وهذه أفضل طريقة أعود بها إلى الملاعب على المستوى الدولي".

واختتم "أنا أتطلع للعب كأس العالم في قطر، ونحن نركز على كل المباريات المقبلة".

وشارك إريكسن لاعب برينتفورد الإنجليزي حاليا بدلا من جيسبر ليندستروم، مع بداية الشوط الثاني، وهي مشاركته الدولية الأولى منذ حادثة يورو 2020 الشهيرة.

ولم تكن هناك طريقة أفضل لافتتاح عودته الدولية، حيث سجل الهدف الثاني في الدقيقة 47 بتسديدة رائعة بعد تمريرة من أندرياس سكوف أولسن.

وترجع القصة إلى الثاني عشر من يونيو الماضي في مواجهة فنلندا، خلال الجولة الأولى لدور المجموعات في يورو 2020 التي تأجلت لمدة عام بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث توقف قلب إريكسن وسقط على أرضية الملعب، قبل نجاح الجهود الطبية في إسعافه.

ابتعد إريكسن عن كرة القدم منذ ذلك الوقت، وفسخ عقده مع ناديه إنتر ميلان، لأن الدوري الإيطالي ما كان ليسمح له بالعودة إلى الملاعب قبل نزع جهاز تنظيم ضربات القلب.

وجد إريكسن بوابة العودة من جديد في الدوري الإنجليزي، حيث انضم في الشتاء إلى برينتفورد وعاد للعب، وها هو يعود إلى الساحة الدولية من جديد.