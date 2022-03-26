تحطم عنيف لسيارة نجل شوماخر في السباق التأهيلي لجائزة السعودية الكبرى لـ فورملا 1

تعرض ميك شوماخر السائق الألماني لفريق "هاس" لحادث قوي في سباق التأهيلي للجائزة الكبرى السعودية في فورملا 1.

وتستضيف السعودية سباقات فورملا 1 للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2021 والتي فاز بها الإنجليزي لويس هاميلتون.

ويعد ميك شوماخر هو نجل مايكل شوماخر أسطورة سباقات فورملا 1 والفائز باللقب 7 مرات.

وفقد ميك السيطرة على سيارته واصطدم وجها لوجه عند الخروج من المنعطف 12 خلال الربع الثاني من التصفيات على حلبة كورنيش جدة.

ونُقل بعدها مباشرة للمستشفى عن طريق الإسعاف الجوي لتلقي العلاج اللازم والتأكد من حالته الصحية.

وتوقف السباق لما يقارب ساعة من أجل إزالة الحطام.

Mick Schumacher will miss the Saudi Arabian GP after a huge accident in qualifying. That Mick is physically well after the crash is another reminder of the strength and safety of modern F1 cars for which we are incredibly thankful#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/qhLcw0elb7 — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

وكشف حساب فورملا 1 على "تويتر": "تقييم ميك شوماخر في المركز الطبي. لم يكشف التقييم عن وقوع إصابات".

وأضاف "نُقل إلى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة للفحوصات الاحترازية".

وبعد ساعات قليلة نشر السائق على حسابه على "تويتر" قائلا: "أردت فقط أن أقول إنني بخير، شكرا لك على الرسائل اللطيفة. سنعود أقوى".

Hi everyone, I just wanted to say that I’m ok🙏 Thank you for the kind messages. The car felt great @haasf1team, we’ll come back stronger❤️ pic.twitter.com/Mwpy0767kN — Mick Schumacher (@SchumacherMick) March 26, 2022

وسينطلق سباق الجائزة الكبرى في السعودية غدا الأحد دون ميك.

يذكر أن جائزة السعودية الكبرى هي السباق الثاني في نسخة 2022 بعد سباق البحرين الذي فاز به الفرنسي شارل لوكلير سائق فريق فيراري.

وأنهى ميك سباق البحرين في المركز الحادي عشر.

ويشارك ميك لأول مرة فورملا 1 بعدما استطاع حصد لقب جائزة فورملا 2 العام الماضي.