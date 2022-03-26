تحطم عنيف لسيارة نجل شوماخر في السباق التأهيلي لجائزة السعودية الكبرى لـ فورملا 1

السبت، 26 مارس 2022 - 23:58

كتب : FilGoal

سيارة ميك شوماخر بعد الاصطدام

تعرض ميك شوماخر السائق الألماني لفريق "هاس" لحادث قوي في سباق التأهيلي للجائزة الكبرى السعودية في فورملا 1.

وتستضيف السعودية سباقات فورملا 1 للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2021 والتي فاز بها الإنجليزي لويس هاميلتون.

ويعد ميك شوماخر هو نجل مايكل شوماخر أسطورة سباقات فورملا 1 والفائز باللقب 7 مرات.

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وفقد ميك السيطرة على سيارته واصطدم وجها لوجه عند الخروج من المنعطف 12 خلال الربع الثاني من التصفيات على حلبة كورنيش جدة.

ونُقل بعدها مباشرة للمستشفى عن طريق الإسعاف الجوي لتلقي العلاج اللازم والتأكد من حالته الصحية.

وتوقف السباق لما يقارب ساعة من أجل إزالة الحطام.

وكشف حساب فورملا 1 على "تويتر": "تقييم ميك شوماخر في المركز الطبي. لم يكشف التقييم عن وقوع إصابات".

وأضاف "نُقل إلى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة للفحوصات الاحترازية".

وبعد ساعات قليلة نشر السائق على حسابه على "تويتر" قائلا: "أردت فقط أن أقول إنني بخير، شكرا لك على الرسائل اللطيفة. سنعود أقوى".

وسينطلق سباق الجائزة الكبرى في السعودية غدا الأحد دون ميك.

يذكر أن جائزة السعودية الكبرى هي السباق الثاني في نسخة 2022 بعد سباق البحرين الذي فاز به الفرنسي شارل لوكلير سائق فريق فيراري.

وأنهى ميك سباق البحرين في المركز الحادي عشر.

ويشارك ميك لأول مرة فورملا 1 بعدما استطاع حصد لقب جائزة فورملا 2 العام الماضي.

فورملا 1 ميك شوماخر مايكل شوماخر فريق هاس
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