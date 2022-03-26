في ليلة عودة إريكسن.. هولندا تهزم الدنمارك بأربعة أهداف

تغلب منتخب هولندا على منتخب الدنمارك بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما في إطار التوقف الدولي، على هامش استكمال تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وضمن المنتخبان تأهلهما مباشرة إلى نهائيات كأس العالم دون الحاجة لخوض الملحق الأوروبي، الذي شهد مفاجأة مدوية بخروج إيطاليا على يد مقدونيا الشمالية بهدف نظيف.

البداية أتت بعرضية من دالي بليند في الدقيقة 16 وصلت إلى ستيفن بيرخفاين الذي سجلها بالرأس في شباك الدنمارك.

الرد لم يتأخر، حيث أرسل يواكيم مايلي عرضية وصلت إلى رأس يانيك فيستيرجارد الذي أدرك منها التعادل في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 29 استرد منتخب هولندا التقدم برأسية ثالثة في المباراة، بواسطة ناثان أكي هذه المرة، من عرضية ستيفن بيرجس.

وفي الدقيقة 38 وبسبب ركلة جزاء ارتكبها فيستيرجارد، سجل ممفيس ديباي ثالث الأهداف في مرمى كاسيبر شمايكل، لينهي الشوط الأول متقدما 3-1.

بداية الشوط الثاني شهدت مشاركة كريستيان إريكسن لاعب برينتفورد حاليا بدلا من جيسبر ليندستروم، وهي مشاركته الدولية الأولى منذ حادثة يورو 2020 الشهيرة.

وترجع القصة إلى الثاني عشر من يونيو الماضي في مواجهة فنلندا، خلال الجولة الأولى لدور المجموعات في يورو 2020 التي تأجلت لمدة عام بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث توقف قلب إريكسن وسقط على أرضية الملعب، قبل نجاح الجهود الطبية في إسعافه.

ابتعد إريكسن عن كرة القدم منذ ذلك الوقت، وفسخ عقده مع ناديه إنتر ميلان، لأن الدوري الإيطالي ما كان ليسمح له بالعودة إلى الملاعب قبل نزع جهاز تنظيم ضربات القلب.

وجد إريكسن بوابة العودة من جديد في الدوري الإنجليزي، حيث انضم في الشتاء إلى برينتفورد وعاد للعب، وها هو يعود إلى الساحة الدولية من جديد.

ولم تكن هناك طريقة أفضل لافتتاح عودته الدولية، حيث سجل الهدف الثاني في الدقيقة 47 بتسديدة رائعة بعد تمريرة من أندرياس سكوف أولسن.

ولكن القصة الجميلة لم تكتمل بالفوز، حيث أسدل ستيفن بيرخفاين الستار على المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة 71، بعد تمريرة حاسمة من فرينكي دي يونج.

ويلعب منتخب هولندا ودية كبيرة يوم الثلاثاء ضد منتخب ألمانيا.