عبد المسيح لـ في الجول: نستهدف إعادة ترتيب قطاع الناشئين

كشف محسن عبد المسيح المشرف العام على الكرة ومستشار مجلس إدارة النادي عن الاتجاه لإعادة ترتيب قطاع الناشئين.

وقال عبد المسيح لـ FilGoal.com: "اجتمعت مع خالد القماش مدير قطاع الناشئين وتعرفت منه على تصوره للقطاع وتقييم العمل بداخله".

وتابع "سنعمل على تحقيق نهضة شاملة للقطاع من خلال إعادة ترتيب أوراق بما يحقق الهدف من ورائه".

وأضاف "الهدف الأساسي الذي نجتمع حوله هو أن يعود القطاع كما كان في السنوات السابقة صاحب الإمداد الأول للفرق الأول باللاعبين المتميزين".

وأتم "القطاع يضم مواهب متميزة نسعى من أجل إعدادهم بالشكل اللائق ليكونوا أكثر استعدادا للاستعانة بهم بالفريق الأول".

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول على الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف قبل توقف منافسات الدوري المصري.

وجاء فوز الدراويش الأول في المسابقة بقيادة حمد إبراهيم بعد 7 هزائم و5 تعادلات.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد ثمان نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري، ويستعد للقاء المصري البورسعيدي.