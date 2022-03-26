عبد المسيح لـ في الجول: نستهدف إعادة ترتيب قطاع الناشئين

السبت، 26 مارس 2022 - 23:23

كتب : ياسر الشريف

مباراة الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة - الصورة من موقع الإسماعيلي

كشف محسن عبد المسيح المشرف العام على الكرة ومستشار مجلس إدارة النادي عن الاتجاه لإعادة ترتيب قطاع الناشئين.

وقال عبد المسيح لـ FilGoal.com: "اجتمعت مع خالد القماش مدير قطاع الناشئين وتعرفت منه على تصوره للقطاع وتقييم العمل بداخله".

وتابع "سنعمل على تحقيق نهضة شاملة للقطاع من خلال إعادة ترتيب أوراق بما يحقق الهدف من ورائه".

أخبار متعلقة
حمد إبراهيم يواصل تجربة خطط جديدة للعودة في الدوري.. وإصابة لاعب الإسماعيلي رفض دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة الإسماعيلي رئيس الإسماعيلي: فاوضت حسام حسن قبل التعاقد مع حمد إبراهيم "العلاقة وصلت لطريق مسدود".. ماذا يحدث في الاتحاد السكندري بعد الخسارة من الإسماعيلي

وأضاف "الهدف الأساسي الذي نجتمع حوله هو أن يعود القطاع كما كان في السنوات السابقة صاحب الإمداد الأول للفرق الأول باللاعبين المتميزين".

وأتم "القطاع يضم مواهب متميزة نسعى من أجل إعدادهم بالشكل اللائق ليكونوا أكثر استعدادا للاستعانة بهم بالفريق الأول".

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول على الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف قبل توقف منافسات الدوري المصري.

وجاء فوز الدراويش الأول في المسابقة بقيادة حمد إبراهيم بعد 7 هزائم و5 تعادلات.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد ثمان نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري، ويستعد للقاء المصري البورسعيدي.

الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر مقرب من موسيماني يوضح لـ في الجول حقيقة تغريمه قضائيا بسبب صنداونز مران الزمالك – تقسيمة قوية.. وتأهيل لشيكابالا حمد إبراهيم يواصل تجربة خطط جديدة للعودة في الدوري.. وإصابة لاعب الإسماعيلي الهلال السوداني يطالب بتطبيق تقنية الفيديو ضد الأهلي رفض دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة الإسماعيلي أحمد مرتضى: عمرو زكي أحمد أفضل لاعبي الكرة المصرية والزمالك يرحب به عمرو زكي: أشكر مرتضى منصور.. وشرف لي التواجد في الزمالك مران الزمالك - تصعيد حارس الشباب وتعليمات خاصة لـ أوباما وحازم
أخر الأخبار
في ليلة عودة إريكسن.. هولندا تهزم الدنمارك بأربعة أهداف 2 دقيقة | أوروبا
عبد المسيح لـ في الجول: نستهدف إعادة ترتيب قطاع الناشئين 21 دقيقة | الدوري المصري
عاد وسجل في دقيقتين مع الدنمارك.. قلب إريكسن ينبض من جديد 21 دقيقة | أوروبا
هدف أولمو الرائع يحبط عودة قاتلة لألبانيا أمام إسبانيا 34 دقيقة | أوروبا
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 24 39 دقيقة | الدرجة الثانية
كين ينتصر متأخرا.. إنجلترا تجتاز سويسرا وديا بهدفين 50 دقيقة | أوروبا
استعدادا لكأس العالم.. قطر تفوز وديا على بلغاريا ساعة | الوطن العربي
كرة سلة - الاتحاد يتأهل لنصف نهائي دوري السوبر المصري.. وفوز الزمالك وسبورتنج ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 3 تعليق محمد شريف بعد الاستبعاد من قائمة مصر لمواجهتي السنغال 4 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر