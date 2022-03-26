عاد وسجل في دقيقتين مع الدنمارك.. قلب إريكسن ينبض من جديد

عاد كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك إلى المشاركات الدولية من جديد، حيث سجل هدفا بعد نزوله بأقل من دقيقتين في شباك هولندا.

جاء ذلك في المباراة الودية الجارية بين هولندا والدنمارك، حيث شارك لاعب برينتفورد الإنجليزي حاليا بدلا من جيسبر ليندستروم، مع بداية الشوط الثاني، وهي مشاركته الدولية الأولى منذ حادثة يورو 2020 الشهيرة.

ولم تكن هناك طريقة أفضل لافتتاح عودته الدولية، حيث سجل الهدف الثاني في الدقيقة 47 بتسديدة رائعة بعد تمريرة من أندرياس سكوف أولسن.

وترجع القصة إلى الثاني عشر من يونيو الماضي في مواجهة فنلندا، خلال الجولة الأولى لدور المجموعات في يورو 2020 التي تأجلت لمدة عام بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث توقف قلب إريكسن وسقط على أرضية الملعب، قبل نجاح الجهود الطبية في إسعافه.

ابتعد إريكسن عن كرة القدم منذ ذلك الوقت، وفسخ عقده مع ناديه إنتر ميلان، لأن الدوري الإيطالي ما كان ليسمح له بالعودة إلى الملاعب قبل نزع جهاز تنظيم ضربات القلب.

وجد إريكسن بوابة العودة من جديد في الدوري الإنجليزي، حيث انضم في الشتاء إلى برينتفورد وعاد للعب، وها هو يعود إلى الساحة الدولية من جديد.