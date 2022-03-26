هدف أولمو الرائع يحبط عودة قاتلة لـ ألبانيا أمام إسبانيا

حقق منتخب إسبانيا فوزا وديا على ألبانيا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب إسبانيول.

أحرز كل من فيران توريس وداني أولمو هدفي منتخب إسبانيا، بينما سجل ميرتو أوزوني هدف ألبانيا الوحيد.

تقدم فيران توريس بالهدف الأول في الدقيقة الـ 75 مستغلا تمريرة من يريمي بينو داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة من فوق حارس المرمى بشكل رائع.

وتعادل أوزوني في الدقيقة الـ 85 بهدف غريب بعد أن أراد باو توريس إخراج الكرة برأسية لصطدم برأس أوزوني وتخادع رايا حارس المرمى وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة الـ 90 سجل داني أولمو هدف الفوز بالقاتل لإسبانيا بتسديدة رائعة عجز بيريشا حارس المرمى في التحرك نحوها.

ويستعد منتخب إسبانيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى كأس العالم بشكل مباشر بعد تصدره للمجموعة الثانية في التصفيات والتي ضمت كل من السويد، واليونان، وجورجيا، وكوسوفو.

بينما فقد منتخب ألبانيا فرصته في الصعود بعد حصوله على المركز الثالث في المجموعة التاسعة والتي ضمت بجانبه كل من إنجلترا وبولنا والمجر وأندورا، وسان مارينو.