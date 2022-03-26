الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 24

انفرد وليد عطية لاعب بترول أسيوط بصدارة ترتيب هدافي مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية عقب مرور 24 جولة.

ورفع وليد عطية رصيده إلى 14 هدفا مبتعدا في الصدارة عن حسن ديالو لاعب قنا صاحب الـ 11 هدفا.

وفي المركز الثالث يتساوى محمد جدو لاعب أسوان ووائل علي لاعب الألومنيوم برصيد 10 أهداف.

ويأتي جيمس تيدي مهاجم المنيا خامسا برصيد 9 أهداف.

وإليكم ترتيب هدافي مجموعة الصعيد