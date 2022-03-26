الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 24

السبت، 26 مارس 2022 - 23:05

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - الصعيد

انفرد وليد عطية لاعب بترول أسيوط بصدارة ترتيب هدافي مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية عقب مرور 24 جولة.

ورفع وليد عطية رصيده إلى 14 هدفا مبتعدا في الصدارة عن حسن ديالو لاعب قنا صاحب الـ 11 هدفا.

وفي المركز الثالث يتساوى محمد جدو لاعب أسوان ووائل علي لاعب الألومنيوم برصيد 10 أهداف.

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 24 الدرجة الثانية - أسوان يقترب خطوة من الممتاز.. وملوي يحقق فوزه الأول منذ 112 يوما الدرجة الثانية - 4 انتصارات خارج الأرض في مجموعة القاهرة الدرجة الثانية - دكرنس يشعل صراع التأهل في مجموعة بحري

ويأتي جيمس تيدي مهاجم المنيا خامسا برصيد 9 أهداف.

وإليكم ترتيب هدافي مجموعة الصعيد

مجموعة الصعيد الدرجة الثانية
نرشح لكم
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 24 الدرجة الثانية - أسوان يقترب خطوة من الممتاز.. وملوي يحقق فوزه الأول منذ 112 يوما الدرجة الثانية - 4 انتصارات خارج الأرض في مجموعة القاهرة الدرجة الثانية - دكرنس يشعل صراع التأهل في مجموعة بحري الدرجة الثانية - تأجيل 4 مباريات بسبب الأمطار وفاة موري بانجورا لاعب بيلا بعد صراع مع المرض الدرجة الثانية - أسوان يقترب.. تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 23 الدرجة الثانية - خسارة زد ومطاردة كفر الشيخ لصدارة بحري
أخر الأخبار
هدف أولمو الرائع يحبط عودة قاتلة لألبانيا أمام إسبانيا 8 دقيقة | أوروبا
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 24 12 دقيقة | الدرجة الثانية
كين ينتصر متأخرا.. إنجلترا تجتاز سويسرا وديا بهدفين 24 دقيقة | أوروبا
استعدادا لكأس العالم.. قطر تفوز وديا على بلغاريا 40 دقيقة | الوطن العربي
كرة سلة - الاتحاد يتأهل لنصف نهائي دوري السوبر المصري.. وفوز الزمالك وسبورتنج 43 دقيقة | رياضات أخرى
بعد الهزيمة أمام مقدونيا.. مانشيني يستبعد 6 لاعبين من معسكر منتخب إيطاليا ساعة | الدوري الإيطالي
سفيرة مصر في السنغال تكشف المسافة بين الملعب ومقر إقامة المنتخب ساعة | حلم المونديال
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات طارق يحيى.. حمادة إمام ضمن الخماسي ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 3 تعليق محمد شريف بعد الاستبعاد من قائمة مصر لمواجهتي السنغال 4 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر