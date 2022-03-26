كين ينتصر متأخرا.. إنجلترا تجتاز سويسرا وديا بهدفين

تغلب منتخب إنجلترا على منتخب سويسرا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعتهما في إطار التوقف الدولي، على هامش استكمال تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وضمن المنتخبان تأهلهما مباشرة إلى نهائيات كأس العالم دون الحاجة لخوض الملحق الأوروبي، الذي شهد مفاجأة مدوية بخروج إيطاليا على يد مقدونيا الشمالية بهدف نظيف.

ويعد من أسباب تراجع إيطاليا إلى الملحق هو تأهل سويسرا المباشر بفضل تعادلين مع الأزوري، أهدر خلالهما جورجينيو لاعب وسط تشيلسي ومنتخب إيطاليا ركلتي جزاء.

وبادر منتخب سويسرا بالتقدم بواسطة بريل إمبولو مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، برأسية بعد عرضية من شيردان شاكيري في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 45 تمكن لوك شو ظهير مانشستر يونايتد من تسجيل هدف التعادل بتسديدة قوية للغاية، بعد تمريرة من كونور جالاجر لاعب وسط تشيلسي المتألق حاليا في إعارته مع كريستال بالاس.

وأخيرا أتى هدف الفوز في الدقيقة 78 بركلة جزاء سجلها هاري كين نجم توتنام هوتسبر على يمين الحارس جوناس أوملين.

ويلعب منتخب إنجلترا ودية أخرى يوم الثلاثاء ضد منتخب كوت ديفوار في التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.