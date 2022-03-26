استعدادا لكأس العالم.. قطر تفوز وديا على بلغاريا

حقق منتخب قطر الفوز على بلغاريا بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية أقيمت على ملعب المدينة التعليمية في قطر استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2022.

سجل أهداف قطر كل من أكرم عفيف وبوعلام خوفي، بينما سجل هدف بلغاريا الوحيد كيريل ديسبودوف.

تقدم أكمر عفيف لقطر في الدقيقة الـ 27 من ركلة جزاء نفذها على يمين حارس المرمى.

وتعادل ديسبيدوف في الدقيقة الـ 60 بعدما تلقى تمريرة من كريستيان ميلانوف داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية من بين أقدام الحارس مشعل برشم.

واستغل بوعلام خوخي خروج خاطئ من حارس نيكولاي ميهايلوف حارس بلغاريا بعد ركلة حرة نفذفها أكرم عفيف داخل منطقة الجزاء ليضع خوخي الكرة في المرمى الخالي.

ويستعد منتخب قطر لخوض نهائيات كأس العالم 2022 والذي سيقام على أرضه في شهر نوفمبر المقبل.

بينما فقد منتخب بلغاريا فرصته في الصعود لكأس العالم 2022 بعد حصوله على المركز الرابع في المجموعة الثالثة من تصفيات أوروبا والتي ضمت بجانبه كل من، إيطاليا، وسويسيرا، وأيرلندا الشمالية، وليتوانيا.