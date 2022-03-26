بعد الهزيمة أمام مقدونيا.. مانشيني يستبعد 6 لاعبين من معسكر منتخب إيطاليا
السبت، 26 مارس 2022 - 21:59
كتب : FilGoal
قرر روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا استبعاد 6 لاعبين من معسكر المنتخب لمواجهة تركيا الودية.
اللاعبين الذين خرجوا من معسكر إيطاليا هم كل من جورجينيو، وتشيرو إيموبيلي، ولورينزو إنسيني، وبيراردي، وجيانلوكا مانشيني.
وجاء قرار مانشيني باسبتعاد اللاعبين لإراحتهم من أجل العودة والمشاركة مع أنديتهم عقب فقدان إيطاليا فرصة الصعود لكأس العالم.
وخرج منتخب إيطاليا من قبل نهائي ملحق أوروبا المؤهل لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة أمام مقدونيا الشمالية بهدف دون مقابل على ملعبه.
وسيتجه منتخب إيطاليا إلى تركيا من أجل اللعب مع المنتخب التركي في مباراة ودية من تم الاتفاق عليها بين الطرفين عقب خسارتهم في الملحق من أجل تحسين تصنيفهم الدولي.
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