سفيرة مصر في السنغال تكشف المسافة بين الملعب ومقر إقامة المنتخب

تحدثت نهى خضر السفيرة المصرية في السنغال عن استعدادات استقبال بعثة منتخب مصر التي تتجه لخوض إياب المرحلة النهائية لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وقالت السفيرة في تصريحاتها لقناة صدى البلد: "نجري الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع السلطات السنغالية بشأن وجود تأمين ومرافقة لبعثة منتخب مصر في كل انتقالاتها ووضع الزحام المروري وطرق فتح الطريق في الاعتبار".

وأضافت "مقر الإقامة ليس قريبا للغاية من الملعب حيث يبعد عنه بين 60 و70 كم، ولكن سيتم تسهيل الانتقال إليه".

وتابعت "هم يعرفون أننا نريد الثأر لخسارة نهائي أمم إفريقيا وأننا لسنا فريقا سهلا. بالتأكيد هناك حالة تحفز حالية حيث يريدون الفوز بالإياب يوم الثلاثاء ولكن بإذن الله سيكون الفوز من نصيبنا".

وأوضحت "المباراة ستقام في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وهي الخامسة بتوقيت السنغال".

وواصلت السفيرة "الأمور المتعلقة بتخصيص مدرجات معينة ترجع للتنسيق بين اتحادي الكرة المصري والسنغالي، وأنا واثقة أن الترحاب والاستقبال الجيد الذي شكرونا عليه في القاهرة سيقابل بالمثل في السنغال".

واختتمت "ملعب عبد الله واد يسع لـ50 ألف متفرج، وهذه أول مباراة تلعب عليه منذ افتتاحه بمباراة بين قدامى الكرة الإفريقية".

وفاز منتخب مصر ذهابا على استاد القاهرة بهدف عكسي سجله ساليو سيس بشباكه في الدقيقة الرابعة.

وتلعب مباراة الإياب في التاسع والعشرين من مارس الجاري على ملعب عبد الله واد في العاصمة السنغالية داكار.

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني قبل القرعة مع تواجد أسود التيرانجا في التصنيف الأول.

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

ووصل كيروش مع منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 2021 قبل أن يخسر من السنغال بركلات الترجيح.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.