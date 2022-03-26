استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات طارق يحيى.. حمادة إمام ضمن الخماسي

السبت، 26 مارس 2022 - 21:31

كتب : بسام أبو بكر

طارق يحيى - استفتاء الأفضل

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:

1- محمد صلاح

2- حمادة إمام

3- حسام حسن

4- حسن شحاتة

5- محمود الخطيب

هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصربالضغط هنا

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر طارق يحيى
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