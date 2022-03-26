سام مرسي يسجل هدفا ويُقرب إيبسويتش تاون من مراكز ملحق التأهل لـ شامبيونشيب

قاد سام مرسي لاعب وسط منتخب مصر وإيبسويتش تاون الإنجليزي للفوز على بليموث في الجولة 40 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزية.

سام مرسي النادي : إبسويتش تاون إبسويتش تاون

وكان سام مرسي قد استدعى لقائمة منتخب مصر الأولية لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2022 قبل استبعاده من القائمة النهائية.

وأودع مرسي عرضية جيمس نوروود الأرضية في الشباك من داخل منطقة الست ياردات في الدقيقة 37 قائدا فريقه لحصد الـ 3 نقاط.

هدف قاد فريقه للاقتراب أكثر من مراكز الملحق المؤهل لدوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشيب).

فارتفع رصيد إيبسويتش تاون لـ 64 نقاط في المركز التاسع بفارق 5 نقاط عن مراكز الملحق والتي تنتهي بالمركز السادس.

هدف هو الثاني لسام مرسي بشكل عام الموسم الجاري والمساهمة الثالثة في آخر 5 مباريات (سجل 2 وصنع 1).

وخاض سام مرسي 35 مباراة الموسم الجاري سجل هدفا واحدا وصنع 5.