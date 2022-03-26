كأس مصر - منتخب السويس يُقصي فيوتشر بركلات الترجيح من دور الـ 32

السبت، 26 مارس 2022 - 21:04

كتب : FilGoal

فيوتشر - البنك الأهلي

أقصى منتخب السويس خصمه فيوتشر في كبرى مفاجآت دور دور الـ 32 من كأس مصر على ملعب الأهلي we السلام بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وغلب على المباراة هجوم وضغط دائم من لاعبي فيوتشر على مرمى منتخب السويس.

ولم يُسجل هدفي اللقاء سوى من ركلتي جزاء.

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فتقدم فيوتشر في الشوط الأول عن طريق محمد رضا بركلة جزاء في الدقيقة 43 سددها على يسار الحارس.

وسجل باسم عادل هدف التعادل لكتيبة نبيل محمود المدير الفني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء سددها في منتصف المرمى.

ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين زاد فيهما محمود كوكو عن مرماه لتصبح ركلات الجزاء حاسمة لتحديد المتأهل.

وسجل لاعبو منتخب السويس الركلات الأربع، بينما فشل أيمن الصفاقسي وكريم نيدفيد في ترجمة ركلتيهما في الشباك لتنتهي المباراة بفوز منتخب السويس.

يذكر أن منتخب السويس يحتل المركز التاسع برصيد 32 نقطة في مجموعة القاهرة بالدرجة الثانية.

وسينتظر منتخب السويس قرعة دور الـ 16 لمعرفة منافسه المقبل.

منتخب السويس فيوتشر كأس مصر
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