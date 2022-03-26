تقارير: "فيفا" سيطبق قاعدة الـ 5 تبديلات بشكل دائم

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيثبت قاعدة الـ 5 تبديلات بشكل دائم في مباريات كرة القدم.

الصحيفة الإسبانية شددت على إنها قد حصلت على التعديلات الجديدة لقوانين كرة القدم لموسم 2022/2023.

فيفا كان قد قرر زيادة عدد التبديلات في مباريات كرة القدم الرسمية إلى خمسة تبديلات في المباراة بسبب بشكل مؤقت بسبب ضغط المواسم عقب فترة التوقف التي تلت انتشار فيروس كورونا.

التبديلات الخمسة المسموح بإجرائها خلال المباراة يشترط تنفيذها على 3 توقفات فقط في المباراة لكل فريق أو إجرائها بين شوطي المباراة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء تبديل إضافي حال وصول المباراة لوقت إضافي.

وفقا لموندو ديبورتيفو فإن فيفا قد أقر بجعل أمر إجراء الخمس تبديلات خلال المباراة أمرا دائم وليس فقط كأمرا مؤقت كما أعلن عنه في السابق.

وسيترك فيقا حق اختيار كل اتحاد قاري في اتخاذ القرار بتنفيذ قاعدة الـ 5 تغييرات أو عدم العمل بها ولكنه سيكون 5 تغييرات هو الحد الأقصى المسموح به في المباريات الرسمية.

ويعد الدوري الإنجليزي الممتاز هو الوحيد الذي لا تسمح قواعده بإجراء 5 تغييرات في المباراة والسماح فقط بإجراء 3 تغييرات وذلك من أجل عدم التأثير على حدة وسرعة المباريات.