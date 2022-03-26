سيسيه يوجه رسالة لشعب السنغال: نحن بحاجة لمزيد من التعصب التشجيعي أمام مصر

السبت، 26 مارس 2022 - 20:18

كتب : محمد عبد العظيم

أليو سيسيه - المدير الفني لمنتخب السنغال

وجه أليو سيسيه المدير الفني لـ منتخب السنغال الدعوة لجماهير بلاده لحضور ودعم أسود التيرانجا في لقاء الإياب أمام مصر بتصفيات كأس العالم 2022.

ويلتقي المنتخبان على ملعب عبد الله واد يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساءً.

وقال سيسيه في تصريحات لموقع "senego" السنغالي: "لقد عملت في هذا المجال لسنوات. كنت لاعبا دوليا وهناك عقلية لم يتبناها جمهورنا بعد".

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وأوضح "نحن بحاجة إلى مزيد من التعصب التشجيعي كما نرى في الجزائر وتونس حيث يصبح الصحفيون والسياسيون مؤيدين عندما يلعب المنتخب الوطني".

وأضاف "آمل أن يوم الثلاثاء، سوف يفسح أولئك الذين يرتدون الزي الرسمي الطريق لمن يرتدون قمصانهم. نريد أن نرى الألوان الأخضر والأصفر والأحمر على المدرجات"

وأتم "ستكون مساهمة المشجعين مهمة للغاية. أدعو جميع السكان السنغاليين، نحن بحاجة إلى جمهورنا".

وأعلنت شركة ديوتالي مساء الخميس نفاذ تذاكر مباراة السنغال ومصر المقرر إقامتها يوم الثلاثاء في إياب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وطرحت الشركة التذاكر عبر موقعها الإلكتروني وأعلنت مساء الخميس نفادها.

وتقام المباراة على ملعب يتسع لـ 50 ألف مشجع.

منتخب مصر فاز على السنغال بهدف مقابل لا شيء على إستاد القاهرة، في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وستكون مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج الفراعنة إلى الفوز أو التعادل لبلوغ مونديال قطر.

وتقرر أن يسافر المنتخب إلى السنغال غدا الأحد على أن يستقل الطائرة في الرابعة عصرا.

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