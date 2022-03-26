اتحاد الكرة يعلن سفر الونش لـ السنغال "رغم الإيقاف" وغياب عبد المنعم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم سفر محمود حمدي "الونش" رفقة بعثة المنتخب الوطني إلى السنغال "رغم الإيقاف" وغياب محمد عبد المنعم عن مواجهة الإياب أمام أسود التيرانجا من التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال في الإياب يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساءً.

وأوضح اتحاد الكرة: "فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، سفر محمود حمدي الونش مدافع الفريق مع البعثة المتجهة غدا إلى السنغال استعدادا لخوض مباراة الثلاثاء في إياب المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم، رغم إيقافه بسبب الإنذارات".

وأضاف "بينما غادر محمد عبد المنعم المعسكر عقب خضوعه لعملية جراحية اليوم السبت بعد تعرضه لكسر في الأنف".

وكان منتخب مصر قد ضم الثنائي علي جبر مدافع بيراميدز ورامي ربيعة مدافع الأهلي صباح اليوم السبت لتعويض غياب الثنائي عن لقاء الإياب.

وتعرض محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر لإصابة بكسر في الأنف، خرج منها مستبدلا أمام السنغال.

ونشر اللاعب عبر حسابه على "إنستجرام" منذ قليل عقب إتمام العملية الجراحية "في قلبي يا بلدي والله".

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على التواصل مع محمد عبد المنعم للإطمئنان عليه.

على الجهة الأخرى، تحصل محمود حمدي "الونش" على الإنذار الثاني له خلال التصفيات. إنذار يعني غيابه عن المباراة المقبلة حسب لائحة التصفيات. (طالع التفاصيل)

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وبعد تلك التدعيمات، سيكون لـ منتخب مصر 5 مدافعين جاهزين للمباراة المقبلة، هم ياسر إبراهيم، وعلي جبر، ورامي ربيعة، ومحمود علاء وأيمن أشرف.

منتخب مصر فاز على السنغال بهدف مقابل لا شيء على إستاد القاهرة، في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وستكون مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج الفراعنة إلى الفوز أو التعادل لبلوغ مونديال قطر.

وتقرر أن يسافر المنتخب إلى السنغال غدا الأحد على أن يستقل الطائرة في الرابعة عصرا.

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