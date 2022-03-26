مران صباحي لـ منتخب مصر قبل السفر إلى السنغال

يخوض منتخب مصر تدريبا صباحيا غدا الأحد في استاد الدفاع الجوي قبل السفر لخوض لقاء الإياب أمام السنغال بحسب اتحاد الكرة.

وسيتجه الفراعنة إلى داكار عاصمة السنغال بعد مران الأحد استعدادا لمباراة الإياب في المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتجري مباراة الإياب يوم الثلاثاء على ملعب دياموند الأولمبي.

وتتوجه بعثة المنتخب في تمام الرابعة عصر غد الأحد إلى السنغال على متن طائرة خاصة.

وقرر كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر إجراء تدريب للفريق اليوم السبت في فندق الإقامة.

وفازت مصر بهدف ذاتي يوم الجمعة والتعادل في الإياب يكفيها للتأهل لمونديال قطر.

وتنتهي تصفيات إفريقيا يوم الثلاثاء والتي ستؤهل 5 فرق لكأس العالم.

وانتهت مباريات الذهاب الأخرى بفوز الجزائر على مضيفتها الكاميرون بهدف وانتصرت تونس على مضيفتها مالي بهدف.

وتعادلت غانا بدون أهداف أمام ضيفتها نيجيريا بينما المغرب تعادلت مع مضيفتها الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله.

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