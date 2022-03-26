مصدر مقرب من موسيماني يوضح لـ في الجول حقيقة تغريمه قضائيا بسبب صنداونز

السبت، 26 مارس 2022 - 19:27

كتب : محمد عبد العظيم

بيتسو موسيماني - الأهلي × صنداونز

أوضح مصدر مقرب من بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي حقيقة تغريمه قضائيا من قِبل صنداونز ناديه السابق.

وبحسب موقع "thesouthafrican" فأن موسيماني "غادر النادي وتعرض لدعوى قضائية وغرامة 8 ملايين راند جنوب إفريقي (تعادل 10 مليون جنيه مصري)".

وقال مصدر مقرب من مدرب الأهلي لـ FilGoal.com: "لا توجد مشكلة بيننا وبين نادي صنداونز".

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وأوضح "النادي أقام دعوة قضائية في مايو 2021 وتم تسوية الأمر وحل الدعوة القضائية التي رفعها النادي منذ عدة أشهر".

وأتم "لا نعرف سبب نشر الأمر مرة أخرى".

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وكان موسيماني قد جدد تعاقده مع الفريق الجنوب إفريقي في 2019 ورحل بعد عدة أشهر لتدريب الأهلي بالتحديد في أكتوبر 2019.

ومنذ ذلك الحين، موسيماني قاد الأهلي في 90 مباراة بجميع المسابقات.

وتوج بلقب الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا مرتين وكأس السوبر الإفريقي مرتين.

كما حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

بيتسو موسيماني الأهلي صنداونز
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