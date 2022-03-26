كابيلو: إيطاليا يجب أن تتبع كلوب وليس جوارديولا

السبت، 26 مارس 2022 - 19:22

كتب : FilGoal

كلوب - جوارديولا

يورجن كلوب فابيو كابيلو بيب جوارديولا منتخب إيطاليا تصفيات كأس العالم
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