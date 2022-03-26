لابورتا يتحدث عن مفاوضات تجديد عقد سيرجي روبيرتو

السبت، 26 مارس 2022 - 19:10

كتب : FilGoal

سيرجي روبيرتو

تحدث خوان لابورتا رئيس برشلونة عن مستجدات المفاوضات مع سيرجي روبيرتو لاعب الفريق من أجل تمديد تعاقده.

وينتهي تعاقد روبيرتو مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب به بداية من الموسم المقبل.

وقال لابورتا في حوار مع صحيقة موندو ديبروتيفو: "في الوقت الحالي الأمر بين يدي ممثلين اللاعب، لدينا الكثير من التقدير لسيرجي روبيرتو، لقد قضى سنوات عديدة من المجد مع برشلونة وهو يتعافى حاليا ولديه عقد ساري".

أخبار متعلقة
منتخب المغرب يستدعي حارسا قبل العودة أمام الكونغو الديموقراطية استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إكرامي الشحات.. مصطفى يونس ضمن الخماسي ميهايلوفيتش يعلن محاربة سرطان الدم من جديد: سأعطيه درسا آخر الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 24

وتابع "تم عرض تجديد العقد في وقت سابق ولكن حتى أنا تدخلت من أجل أن تكون الشروط متفق عليها من الطرفين لأنهم لم يرغبوا في التوقيع على ذلك العقد".

واستمر "سترى ما سيحدث لأنه لاعب يجب أن نوليه اعتبارا خاصا واحتراما لأنه كان جزء من مرحلة مجيدة في تاريخ برشلونة وسنركز على الحديث معه لتوضيح الأمور لكلا الطرفين".

وشارك سيرجي روبيترو مع برشلونة منذ بداية الموسم في 12 مباراة وتمكن خلاله من تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد.

ويعاني اللاعب صاحب الـ 30 عاما حاليا من إصابة أبعدته عن الملاعب من شهر أكتوبر الماضي، إذ كانت مشاركته الأخيرة مع برشلونة أمام رايو فايكانو في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

سيرجي روبيرتو برشلونة جوان لابورتا
نرشح لكم
لابورتا: لم يخبرنا ديمبيلي برغبته في البقاء.. ونعمل حاليا على وضع سقف رواتب للاعبين تعليق من لابورتا على اهتمام برشلونة بضم مبابي وهالاند.. ويكشف عن عدد الصفقات الصيفية جاريث بيل يفتح النار على صحيفة ماركا: الكل يعلم من هو الطفيلي الحقيقي ريال مدريد يعلن خضوع هازارد لعملية جراحية أجيري يتولى القيادة الفنية لـ ريال مايوركا ألبا بعد الكلاسيكو: كانت مباراة لتسجيل المزيد من الأهداف.. وبيدري يذكرني بإنييستا موندو: عرض نهائي من برشلونة لـ أراوخو.. وكبار إنجلترا يترقبون الموقف كروس عن لقاء ألبا وبيكيه بعد الرباعية: أردت المغادرة في أسرع وقت
أخر الأخبار
بعد الهزيمة أمام مقدونيا.. مانشيني يستبعد 6 لاعبين من معسكر منتخب إيطاليا 2 دقيقة | الدوري الإيطالي
سفيرة مصر في السنغال تكشف المسافة بين الملعب ومقر إقامة المنتخب 23 دقيقة | حلم المونديال
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات طارق يحيى.. حمادة إمام ضمن الخماسي 30 دقيقة | الأفضل في تاريخ مصر
سام مرسي يسجل هدفا ويُقرب إيبسويتش تاون من مراكز ملحق التأهل لـ شامبيونشيب 36 دقيقة | المحترفون
تعادل ودي قاتل لأيرلندا مع بدلاء بلجيكا 45 دقيقة | أوروبا
كأس مصر - منتخب السويس يُقصي فيوتشر بركلات الترجيح من دور الـ 32 57 دقيقة | مصر
وزير الرياضة: تحفيز مادي وطيران مباشر لمنتخب مصر.. والروح الغائبة منذ 2018 عادت ساعة | حلم المونديال
تقارير: "فيفا" سيطبق قاعدة الـ 5 تبديلات بشكل دائم ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 3 تعليق محمد شريف بعد الاستبعاد من قائمة مصر لمواجهتي السنغال 4 أمير توفيق يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بنشرقي