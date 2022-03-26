لابورتا يتحدث عن مفاوضات تجديد عقد سيرجي روبيرتو

تحدث خوان لابورتا رئيس برشلونة عن مستجدات المفاوضات مع سيرجي روبيرتو لاعب الفريق من أجل تمديد تعاقده.

وينتهي تعاقد روبيرتو مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب به بداية من الموسم المقبل.

وقال لابورتا في حوار مع صحيقة موندو ديبروتيفو: "في الوقت الحالي الأمر بين يدي ممثلين اللاعب، لدينا الكثير من التقدير لسيرجي روبيرتو، لقد قضى سنوات عديدة من المجد مع برشلونة وهو يتعافى حاليا ولديه عقد ساري".

وتابع "تم عرض تجديد العقد في وقت سابق ولكن حتى أنا تدخلت من أجل أن تكون الشروط متفق عليها من الطرفين لأنهم لم يرغبوا في التوقيع على ذلك العقد".

واستمر "سترى ما سيحدث لأنه لاعب يجب أن نوليه اعتبارا خاصا واحتراما لأنه كان جزء من مرحلة مجيدة في تاريخ برشلونة وسنركز على الحديث معه لتوضيح الأمور لكلا الطرفين".

وشارك سيرجي روبيترو مع برشلونة منذ بداية الموسم في 12 مباراة وتمكن خلاله من تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد.

ويعاني اللاعب صاحب الـ 30 عاما حاليا من إصابة أبعدته عن الملاعب من شهر أكتوبر الماضي، إذ كانت مشاركته الأخيرة مع برشلونة أمام رايو فايكانو في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.