منتخب المغرب يستدعي حارسا قبل العودة أمام الكونغو الديموقراطية

السبت، 26 مارس 2022 - 19:04

كتب : FilGoal

مهدي بنعبيد

أعلن منتخب المغرب استدعاء مهدي بنعبيد حارس مرمى الفتح الرياضي للالتحاق بمعسكر المنتخب قبل لقاء الإياب أمام الكونغو الديموقراطية في ملحق تصفيات كأس العالم 2022.

وعاد أسود أطلس بتعادل ثمين من ملعب الشهداء في العاصمة كينشاسا بنتيجة 1-1.

وكان بنعبيد في القائمة الأولية لأسود أطلس قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية.

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وسيرافق بنعبيد كل من: ياسين بونو، منير المحمدي ورضا التكناوتي.

وجاء بيان الاتحاد المغربي:

"قام الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش باستدعاء مهدي بنعبيد، حارس مرمى نادي الفتح الرياضي للالتحاق بأسود الأطلس بمدينة الدار البيضاء وذلك للالتحاق بالمعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني الأول قبل المباراة المرتقبة أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية برسم مباراة الإياب عن الدور الفاصل من تصفيات مونديال قطر".

الحارس البالغ 24 عاما خاض الموسم الجاري 15 مباراة حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات واستقبل 12 هدفا.

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وسوف يلتقي المنتخبان في المغرب في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج منتخب المغرب للتعادل سلبيا أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للمونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.

أما منتخب الكونغو فأصبح لزاما عليه الفوز في المغرب للتأهل أو التعادل بالنتيجة ذاتها للذهاب لوقت إضافي.

وسبق لمنتخب الكونغو الديمقراطية التأهل للمونديال مرة وحيدة من قبل وكان ذلك في نسخة عام 1974.

منتخب المغرب تصفيات كأس العالم مهدي بنعبيد
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