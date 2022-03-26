استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إكرامي الشحات.. مصطفى يونس ضمن الخماسي
السبت، 26 مارس 2022 - 18:38
كتب : نادر عيد
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وشارك إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق في الاستفتاء.
وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:
1- محمود الخطيب
2- حسن شحاتة
3- علي أبو جريشة
4- مصطفى يونس
5- إبراهيم يوسف
هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصربالضغط هنا
التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.
طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا
نرشح لكم
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد فتحي.. المعلم والعميد ضمن الخماسي استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد بلال.. طاهر أبو زيد الثالث استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هيثم فاروق.. أحمد حسن في المركز الرابع استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات جدو.. قائمة قوية متنوعة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات أسامة حسني.. الخطيب يتصدر وأسطورة الزمالك ثانيا استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات جمال حمزة.. حازم إمام في الصدارة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات شيكابالا.. المعلم وبيبو استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات علي أبو جريشة.. الشاذلي ضمن الخماسي