الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 24
السبت، 26 مارس 2022 - 18:35
كتب : رضا السنباطي
يواصل أسوان إحكام قبضته على صدارة مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية بعد مرور الجولة 24، حيث يقترب من العودة إلى الدوري الممتاز من جديد.
جاء ذلك حيث يحتل أسوان الصدارة برصيد 58 نقطة، بفارق 12 نقطة عن كيما أسوان صاحب المركز الثاني.
وإليكم نتائج مباريات اليوم في مجموعة الصعيد:
شباب طامية 3×1 بني سويف
أسوان 2×1 بترول أسيوط
قنا 1×2 ملوي
المنيا 1× الألومنيو 4
سوهاج 0×2 كيما أسوان
المدينة المنورة 0×0 الإعلاميين
وإليكم ترتيب مجموعة الصعيد
أسوان في الصدارة بانتصار جديد على بترول أسيوط.. إليكم ترتيب مجموعة الصعيد 🔝 pic.twitter.com/bzulwK7UWp— FilGoal (@FilGoal) March 26, 2022
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