ميهايلوفيتش يعلن محاربة سرطان الدم من جديد: سأعطيه درسا آخر

أعلن سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني لـ بولونيا الإيطالي أنه سيعود إلى المستشفى للخضوع لجولة جديدة من العلاج من سرطان الدم. واصفا إياه "هذا المرض شجاع للغاية للعودة ومواجهة شخص مثلي."

وقال ميهايلوفيتش في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "يمكنك أن ترى أن هذا المرض شجاع للغاية للعودة لمواجهة شخص مثلي. أنا هنا، إذا لم يكن الدرس الأول كافيا، فسأعطيه درسا آخر".

وأضاف "هذا هو مسار الحياة، صعود وهبوط، وهناك أيضا ثقوب حيث يمكنك السقوط، ولكن يجب أن تجد دائما القوة للرجوع".

وواصل "في بداية الأسبوع المقبل، سأضطر إلى أخذ إجازة لبعض الوقت وسأدخل في سانت أورسولا (المستشفى). أعلم أنني في أيد أمينة".

وأكمل "على عكس ما قبل عامين ونصف، أنا أكثر هدوءا. أعرف ما يجب عليّ فعله والوضع مختلف، وآمل أن يكون سريعا".

وأردف "سأفعل كل ما في وسعي لجعل الأمر أسرع، لكن سأفوت بعض المباريات. لقد كان لدي بالفعل كل ما أحتاجه لمتابعة الدورات التدريبية والمباريات في الغرفة التي تواجدت بها".

وأتم "أنا متأكد من أن اللاعبين لن يخذلوني، سأقاتل معهم وأنا متأكد من أنهم سيقاتلون من أجلي. كما أطلب من مشجعي بولونيا دعمهم ومساعدتهم. سأعود قريبا مع الفريق ومعكم جميعا".

ميهايلوفيتش عانى من الإصابة بمرض سرطان الدم في الفترة من يوليو 2019 إلى يناير 2020، معركة استمرت لـ6 أشهر وانتهت بتعافيه.

الصربي تعافى بشكل كامل من مرض سرطان الدم وتواجد عقب استئناف النشاط الكروي بعد توقفه بسبب تفشي كوفيد 19، على الخطوط لقيادة فريقه من أرضية الملعب.

ويحتل بولونيا المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة بفارق 11 نقطة عن مراكز الهبوط قبل 8 جولات على نهاية الدوري الإيطالي.

وقاد ميهايلوفيتش فريقه منذ 2019 في 127 مباراة فاز في 42 وتعادل في 31 وخسر 54 بجميع المسابقات.