الدرجة الثانية - أسوان يقترب خطوة من الممتاز.. وملوي يحقق فوزه الأول منذ 112 يوما

السبت، 26 مارس 2022 - 17:43

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

عزز أسوان صدارته لترتيب مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية عقب مرور 24 جولة بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه.

وفاز أسوان على بترول أسيوط بنتيجة 2-1 ليرفع زهرة الجنوب رصيده إلى 58 نقطة بفارق 12 نقطة عن كيما أسوان الذي فاز على سوهاج بنتيجة 2-0.

ويحتاج أسوان لـ 3 انتصارات على الأقل في الجولات الـ 6 المتبقية من أجل العودة للدوري المصري الممتاز من جديد.

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وفاز مركز شباب طامية على بني سويف بنتيجة 3-1 مرتقيا للمركز السادس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة.

وفاز ملوي خارج أرضه على قنا بنتيجة 2-1، فوز هو الأول للفريق منذ الجولة التاسعة والذي تحقق حينها على حساب قنا أيضا.

وتفوق الألومنيوم بنتيجة 4-1 خارج القواعد على المنيا.

وفرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة المدينة المنورة والإعلاميين.

وفي مجموعة القاهرة استعاد زد مرة أخرى طعم الانتصارات بالفوز على بورتو السويس بنتيجة 2-1 تحت قيادة سمير كمونة.

وارتقى الفريق للمركز الخامس في الترتيب برصيد 38 نقطة.

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