الدرجة الثانية - أسوان يقترب خطوة من الممتاز.. وملوي يحقق فوزه الأول منذ 112 يوما

عزز أسوان صدارته لترتيب مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية عقب مرور 24 جولة بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه.

وفاز أسوان على بترول أسيوط بنتيجة 2-1 ليرفع زهرة الجنوب رصيده إلى 58 نقطة بفارق 12 نقطة عن كيما أسوان الذي فاز على سوهاج بنتيجة 2-0.

ويحتاج أسوان لـ 3 انتصارات على الأقل في الجولات الـ 6 المتبقية من أجل العودة للدوري المصري الممتاز من جديد.

وفاز مركز شباب طامية على بني سويف بنتيجة 3-1 مرتقيا للمركز السادس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة.

وفاز ملوي خارج أرضه على قنا بنتيجة 2-1، فوز هو الأول للفريق منذ الجولة التاسعة والذي تحقق حينها على حساب قنا أيضا.

وتفوق الألومنيوم بنتيجة 4-1 خارج القواعد على المنيا.

وفرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة المدينة المنورة والإعلاميين.

وفي مجموعة القاهرة استعاد زد مرة أخرى طعم الانتصارات بالفوز على بورتو السويس بنتيجة 2-1 تحت قيادة سمير كمونة.

وارتقى الفريق للمركز الخامس في الترتيب برصيد 38 نقطة.