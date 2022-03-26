الدرجة الثانية - أسوان يقترب خطوة من الممتاز.. وملوي يحقق فوزه الأول منذ 112 يوما
السبت، 26 مارس 2022 - 17:43
كتب : رضا السنباطي
عزز أسوان صدارته لترتيب مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية عقب مرور 24 جولة بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه.
وفاز أسوان على بترول أسيوط بنتيجة 2-1 ليرفع زهرة الجنوب رصيده إلى 58 نقطة بفارق 12 نقطة عن كيما أسوان الذي فاز على سوهاج بنتيجة 2-0.
ويحتاج أسوان لـ 3 انتصارات على الأقل في الجولات الـ 6 المتبقية من أجل العودة للدوري المصري الممتاز من جديد.
وفاز مركز شباب طامية على بني سويف بنتيجة 3-1 مرتقيا للمركز السادس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة.
وفاز ملوي خارج أرضه على قنا بنتيجة 2-1، فوز هو الأول للفريق منذ الجولة التاسعة والذي تحقق حينها على حساب قنا أيضا.
وتفوق الألومنيوم بنتيجة 4-1 خارج القواعد على المنيا.
وفرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة المدينة المنورة والإعلاميين.
وفي مجموعة القاهرة استعاد زد مرة أخرى طعم الانتصارات بالفوز على بورتو السويس بنتيجة 2-1 تحت قيادة سمير كمونة.
وارتقى الفريق للمركز الخامس في الترتيب برصيد 38 نقطة.