انضمام علي جبر وربيعة لمعسكر مصر.. واجتماع لوزير الرياضة مع المنتخب

السبت، 26 مارس 2022 - 16:32

كتب : أحمد الخولي

اجتماع وزير الرياضة أشرف صبحي مع منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

انضم علي جبر ورامي ربيعة إلى معسكر منتخب مصر صباح اليوم السبت استعدادا لملاقاة السنغال في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويستضيف منتخب السنغال منافسه مصر الثلاثاء المقبل في ملعب عبد الله داي في العاصمة داكار.

وفاز منتخب مصر في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

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وتقرر أن يسافر المنتخب إلى السنغال غدا الأحد على أن يستقل الطائرة في الرابعة عصرا.

واجتمع وزير الرياضة أشرف صبحي مع بعثة المنتخب اليوم السبت وهنأهم على الفوز في لقاء الذهاب.

وطالب وزير الرياضة اللاعبين بضرورة استمرار التركيز في المباراة المقبلة وضمان التأهل للمونديال.

ويحتاج منتخب مصر للتعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف، عدا الخسارة بهدف دون رد لضمان التأهل لكأس العالم 2022.

أما حال الهزيمة بهدف دون رد فسيلجأ كلا الفريقين لشوطين إضافيين ومن ثم ركلات الترجيح حال استمرار التعادل.

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