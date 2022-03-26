خبر في الجول – موقف عبده ديالو من مواجهة الإياب ضد مصر

السبت، 26 مارس 2022 - 16:06

كتب : محمد عبد العظيم

احتفال عبده ديالو بهدفه في شباك بوركينا فاسو

يخضع عبده ديالو لاعب السنغال لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة ضد مصر في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

عبده ديالو

النادي : باريس سان جيرمان

السنغال

وحسبما علم FilGoal.com فإن لاعب باريس سان جيرمان يعاني من شد في العضلة الضامة ويحاول الجهاز الطبي للسنغال تجهيزه رغم صعوبة لحاقه باللقاء بسبب حجم الإصابة.

وأخطر الجهاز الطبي لمنتخب السنغال، أليو سيسيه المدير الفني للفريق أمس عقب مواجهة مصر بوجود صعوبة في لحاق ديالو بموقعة الإياب.

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لكن فضل مدرب السنغال عدم استبعاد اللاعب صاحب الـ25 عاما على أمل أن يكون قادرا على التواجد في قائمة المباراة.

لذا سيخضع ديالو مساء اليوم السبت لفحص طبي لتحديد إمكانية تواجده في المباراة من عدمه.

ويستضيف منتخب السنغال منافسه مصر الثلاثاء المقبل في ملعب عبد الله داي في العاصمة داكار.

وفاز منتخب مصر في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

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