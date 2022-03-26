بالطبل والزمر.. استقبال تحفيزي للاعبي السنغال بعد عودتهم إلى داكار

السبت، 26 مارس 2022 - 15:50

كتب : FilGoal

لاعبو السنغال قبل لقاء مصر في تصفيات كأس العالم

على الرغم من الهزيمة أمام مصر استُقبل منتخب السنغال بالطبل والزمر في المطار فور عودتهم إلى العاصمة داكار اليوم السبت.

ونشر الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لاستقبال اللاعبين بالطبل والزمر.

كان منتخب السنغال خسر أمام مصر أمس الجمعة في استاد القاهرة بهدف دون رد في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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ويستضيف منتخب السنغال منافسه مصر الثلاثاء المقبل في ملعب عبد الله داي في العاصمة داكار.

ويحتاج منتخب مصر للتعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف، عدا الخسارة بهدف دون رد لضمان التأهل لكأس العالم 2022.

أما حال الهزيمة بهدف دون رد فسيلجأ كلا الفريقين لشوطين إضافيين ومن ثم ركلات الترجيح حال استمرار التعادل.

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