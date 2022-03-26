4 أهداف تفصل جيرو عن رقم هنري التاريخي مع فرنسا

لم يكن أوليفييه جيرو متواجدا في قائمة فرنسا لخوض مباراتين وديتين ضد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ولكن القدر تدخل وجعله يعود مستغلا إصابة كريم بنزيمة.

أوليفييه جيرو النادي : ميلان فرنسا

ومصائب قوم عند قوم آخر فوائد، عودة جيرو جعلته يسجل هدفا في انتصار فرنسا الودي على كوت ديفوار بهدفين لهدف.

هدف جعل مهاجم منتخب فرنسا يملك في رصيده الآن مع الديوك 47 هدفا ولا يفصله عن الهداف التاريخي لأبطال العالم مرتين من قبل، تيري هنري سوى أربعة أهداف فقط.

إذ أن هنري سجل 51 هدفا مع فرنسا في فترة لعبه مع الفريق من عام 1997 إلى 2010 خلال 123 مباراة شارك فيهم.

فيما وصل جيرو لهدفه الـ47 في 111 مباراة مع فرنسا.

والآن ومع مواجهة جنوب إفريقيا الثلاثاء المقبل وحال مشاركته يملك جيرو فرصة تقليص الفارق بينه وبين هنري أكثر.

وكان منتخب فرنسا فاز على كوت ديفوار في ملعب فيلودروم بهدفين لهدف.

افتتح نيكولاس بيبي أهداف المباراة لأرسنال في الدقيقة 19، وأدرك جيرو التعادل بعد ثلاث دقائق فقط.

وسجل اللاعب الشاب أوريلين تشواميني هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90.